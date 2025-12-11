مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری از اجرای گسترده طرح پایش مصرف گاز در دستگاه‌های اجرایی و اماکن دولتی و عمومی استان خبر داد.

پایش مصرف گاز بیش ازهزار مرکز دولتی و عمومی در چهارمحال و بختیاری

پایش مصرف گاز بیش ازهزار مرکز دولتی و عمومی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سلیمیان گفت: از ابتدای آغاز این طرح تاکنون هزار و ۴۶۲ سازمان، اداره و مرکز عمومی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به فرارسیدن فصل سرد سال و ضرورت مدیریت مصرف گاز طبیعی اظهار داشت: این طرح از نیمه آبان‌ماه با هدف کنترل الگوی مصرف در تمامی ادارات، سازمان‌ها، مدارس، مساجد و حسینیه‌ها آغاز شده و تاکنون هزار و۴۶۲ مورد پایش توسط تیم‌های کارشناسی انجام شده است.

وی اجرای این طرح را در چارچوب بخشنامه وزارت نفت و دستورالعمل‌های شرکت ملی گاز ایران دانست و افزود: رعایت دمای استاندارد ۱۸ درجه در محیط‌های داخلی و فضا‌های سرپوشیده یکی از محور‌های کلیدی پایش‌هاست که در بازدید‌های دوره‌ای به صورت ویژه مورد توجه قرار دارد.

سلیمیان بیان کرد: در مواردی که رعایت نکردن الزامات ابلاغی مشاهده شده است، اخطاریه کاهش مصرف و تنظیم دمای رفاه صادر شده و تاکنون ۲۵ مرکز دولتی و عمومی اخطار دریافت کرده‌اند. همچنین گاز چهار اداره به دلیل تداوم تخلف قطع شده است.

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری در ادامه از تمامی ادارات و سازمان‌ها خواست با روشن کردن تجهیزات گرمایشی یک ساعت پیش از شروع کار، خاموش کردن آنها یک ساعت پیش از پایان کار، عدم استفاده از وسایل گرمایشی در روز‌های تعطیل در ساختمان‌های بدون سیستم حرارت مرکزی و نیز با انجام معاینه فنی، تعمیر دوره‌ای وسایل گازسوز و نصب سامانه پایش هوشمند موتورخانه‌ها در مسیر افزایش بازدهی تجهیزات و صرفه‌جویی پایدار در مصرف گاز گام بردارند.