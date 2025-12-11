به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: پس از چند روز آلودگی هوا همزمان با بهبهود وضعیت جوی و بارش باران و وزش باد میانگین شاخص کیفیت هوا هم اکنون بر روی عدد۸۸ قرار گرفته و وضعیت هوا زرد و قابل قبول است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۴ روز قابل قبول، ۱۱۰ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۰ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.