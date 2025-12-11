پخش زنده
مسابقات هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان با درخواست باشگاهها و موافقت سازمان لیگ با چند تغییر برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با درخواست برخی از باشگاههای لیگ برتر مبنی بر برگزاری چهار مسابقه از هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان با یک یا چند روز اختلاف به دلیل درخواست ملیپوشان بزرگسال و جوان برای حضور در مراسم اهدای جوایز مسابقات قهرمانی جهان، سازمان لیگ پس از بررسی درخواستها و در نظر گرفتن تمامی جوانب در راستای حمایت از حقوق ملیپوشان و ارج نهادن به تلاشهای بازیکنان در رقابتهای بینالمللی با این درخواستها موافقت کرد.
بدین ترتیب برنامه هفته ششم لیگ برتر را به شرح ذیل اعلام کرد:
شنبه ۲۲ آذرماه
نور – سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶: مهرگان نور – پیکان تهران
یزد – سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۸: شهداب یزد – پاس گرگان
یکشنبه ۲۳ آذرماه
ورامین- سالن شهید گل عباسی، ساعت۱۴:۳۰: سایپا تهران – شهرداری ارومیه
اسلامشهر – سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶: طبیعت اسلامشهر – مس رفسجان
اردکان – سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶: چادر ملواردکان – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
یکشنبه ۳۰ آذرماه
تهران – خانه والیبال، ساعت ۱۶: رازین پلیمر – فولاد سیرجان
گنبد – سالن المپیک، ساعت ۱۶: استقلال گنبد – صنعتگران امید