مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان از برگزاری جشنواره حضرت ابوالفضل العباس (ع) از سوی سازمان امدادونجات خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان ،مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان از برگزاری جشنواره حضرت ابوالفضل العباس (ع) از سوی سازمان امدادونجات خبر داد و گفت: جمعی از پرسنل معاونت امدادونجات استان کرمان در این جشنواره خوش درخشیدند.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمان؛ رضا فلاح بیان کرد: در سومین جشنواره حضرت ابوالفضل (ع)؛ ۵ نفر از فعالان حوزه امدادونجات جمعیت هلال احمر استان تجلیل شدند.
وی افزود: در این جشنواره از محمد امیرخانی معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر استان کرمان به خاطر سالها فعالیت در حوزه امداد و نجات، فرماندهی عملیاتهای مختلف از جمله سیلهای جنوب کرمان، حضور در مناطق آسیب دیده در مناطق محتلف کشور، هدایت عملیاتهای مختلف در حوادث و تصادفات ترافیکی و عملیاتهای کوهستان و ... تجلیل بعمل آمد.
وی افزود: احد شعار کارشناس مسئول مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری به دلیل طراحی بهترین مرکز EOC در کشور، ارتقای سیستم ارتباطات دیجیتال رادیویی ثابت و سیار، طراحی خودرو فرماندهی سیار، شرکت در حوادث ملی و بینالمللی مختلف زلزله و سیل و کنترل حوادث جادهای تجلیل شد.
فلاح با اشاره به حضور نیروهای مجرب امدادونجات این جمعیت در حوادث ملی و بین المللی خاطرنشان کرد: رضا میرزایی مسئول امدادونجات هلال احمر شهرستان انار نیز یکی دیگر از تجلیل شدگان است که به خاطر حضور در امدادرسانی جنگ ١٢ روزه تجلیل شد.
وی تصریح کرد: هم چنین از ابراهیم ماندگاری به عنوان رئیس شعبه برتر در امدادرسانیهای سیل جنوب و سجاد معین الدینی به عنوان نجاتگر برتر پایگاههای امدادونجات جمعیت هلال احمر استان کرمان تجلیل بعمل آمد.
وی با اشاره به اینکه معاونت امدادونجات جمعیت هلال احمر استان کرمان در سه سال متوالی در جشنواره حضرت ابوالفضل (ع)؛ منتخب و برتر شده است، تصریح کرد: این مراسم با تجلیل از ١٢٠ فعال حوزه امداد و نجات از سراسر کشور که در حوزههای لجستیک، پایگاههای امدادی، رادیویی، تیمهای آنست، امداد هوایی، معاونت امداد و نجات، عملیات ویژه و... برگزار شده است.