رییس کل دادگستری استان از تأمین قاضی برای دادگاه‌های عمومی و انقلاب و جذب ۵ نیروی اداری جدید در حوزه قضایی شهرستان انار خبر داد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی با اعلام افزایش ۱۲ درصدی ورودی پرونده‌ها به دادگستری شهرستان انار در ۸ سال جاری گفت: در این مدت، ۵ هزار و ۵۷۲ پرونده وارد دادگستری شده و ۵ هزار و ۳۰۴ پرونده تعیین تکلیف و مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بااشاره به کاهش آمار جرایم در شهرستان انار گفت: در چهار اتهام اصلی، شامل سرقت ۵۸ درصد، ضرب و جرح عمدی ۳۴ درصد و کلاهبرداری یارانه‌ای ۲۶ درصد نسبت به ۸ ماهه پارسال روندکاهشی بوده است.

حجت‌الاسلام حمیدی فعالیت اورژانس قضایی و استفاده از ظرفیت مصلحان، حکمین قرآنی و شورا‌های حل اختلاف در این شهرستان رارضایت‌بخش اعلام کرد.

وی در بدو ورود به شهرستان انار قبور مطهر شهدا این شهرستان را گلباران وهمچنین با خانواده شهیدان (۲شهید) دیدار کرد.



