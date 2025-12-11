سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بین آقایان از طریق آزمون کتبی، اختبار (مصاحبه) و گزینش، سردفتر ازدواج و طلاق برای نقاط مورد نیاز کشور انتخاب می‌نماید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای ماده ۳ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق و با توجه به اعلام نیاز واحد‌های ثبتی سراسر کشور از بین آقایان از طریق آزمون کتبی، اختبار (مصاحبه) و گزینش، سردفتر ازدواج و طلاق برای نقاط مورد نیاز کشور انتخاب می‌نماید.

این سومین مرحله آزمون انتخاب سردفتری ازدواج و طلاق پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار می‌باشد که بصورت مستمر و سالانه برگزار می‌گردد.

آزمون امروز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۰ راس ساعت ۹صبح با توجه تعداد ثبت نام کنندگان که ۲۹۹۴ نفر می‌باشند بصورت متمرکز دردانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران برگزار می‌ شود.

براساس اعلام نیاز حوزه‌های ثبتی سراسر کشور تعداد ۶۰۸ نفر در صورت احراز نمره حدنصاب لازم به مرحله گزینش و مصاحبه شفاهی راه خواهند یافت.

و برابر قانون خدمات رسانی به ایثارگران محترم ۳۰ درصد از اعلام نیاز جذب سردفتری یعنی ۲۰۴ نفر از ایثار گران محترم و بقیه بصورت سهمیه آزاد در صورت احراز نمره حد نصاب لازم جذب خواهد شد.