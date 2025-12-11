به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، میزان بارش این سامانه بدین شرح است:

آلونی ۱۲.۴

ارجنک: ۶.۴

اردل: ۲۸.۸

امام قیس: ۴.۹

ایلبگی: ۴.۷

بازفت: ۷۶.۴

بروجن: ۱.۴

بلداجی: ۵.۴

بن: ۵.۶

جونقان: ۲۴.۴

دزک: ۹.۷

دشتک: ۳۴.۴

دوآب صمصامی: ۴۲.۹

دیمه: ۳۴.۲

سامان: ۹.۸

سرخون: ۲۶.۱

سودجان: ۱۸

سورشجان: ۵.۷

شلمزار: ۲۰.۲

شهرکرد: ۶.۷

فارسان: ۱۸.۵

فرخ شهر: ۵.۷

کوهرنگ: ۶۸.۵ برف موجود ۷ سانتیمتر

گندمان: ۱.۵

لردگان: ۱۲.۳

لیرابی: ۳۳.۸

مال خلیفه: ۳۹.۴

هوره: ۳.۳

اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری