میزان بارش سامانه اخیر در چهارمحال و بختیاری بر حسب میلیمتر اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، میزان بارش این سامانه بدین شرح است:
آلونی ۱۲.۴
ارجنک: ۶.۴
اردل: ۲۸.۸
امام قیس: ۴.۹
ایلبگی: ۴.۷
بازفت: ۷۶.۴
بروجن: ۱.۴
بلداجی: ۵.۴
بن: ۵.۶
جونقان: ۲۴.۴
دزک: ۹.۷
دشتک: ۳۴.۴
دوآب صمصامی: ۴۲.۹
دیمه: ۳۴.۲
سامان: ۹.۸
سرخون: ۲۶.۱
سودجان: ۱۸
سورشجان: ۵.۷
شلمزار: ۲۰.۲
شهرکرد: ۶.۷
فارسان: ۱۸.۵
فرخ شهر: ۵.۷
کوهرنگ: ۶۸.۵ برف موجود ۷ سانتیمتر
گندمان: ۱.۵
لردگان: ۱۲.۳
لیرابی: ۳۳.۸
مال خلیفه: ۳۹.۴
هوره: ۳.۳
اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری