اواخر آذر ماه ارومیه میزبان نشست منطقهای تشکلهای مردمنهاد محیطزیستی حوزه آبریز دریاچه ارومیه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه هماهنگی و تصمیمگیری برای نحوه برگزاری نشست منطقهای تشکلهای مردمنهاد محیطزیستی حوزه آبریز دریاچه ارومیه با حضور حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجان غربی، و معاونان و مسئولان ذیربط تشکیل شد و برنامهریزی لازم درخصوص مدیریت بخشهای اجرایی، زمانبندی، محورها و نحوه مشارکت تشکلهای مردمنهاد انجام گرفت.
این نشست قرار است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۷ و ۲۸ آذرماه به مدت دو روز در ارومیه برگزار شود.
هدف از جلسه هماهنگی، ایجاد انسجام در روند آمادهسازی برنامهها و تقویت هماهنگی میان واحدهای مرتبط برای برگزاری مطلوب این نشست است.