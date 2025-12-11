تمام محورهای مواصلاتی استان البرز باز و تردد جریان دارد
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز گفت؛ در پی بارش برف و باران در محورهای کوهستانی استان البرز عملیات برف روبی و نمک پاشی توسط راهداران انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، داریوش باقرجوان اظهار کرد: «همزمان با ورود سامانه بارشی به استان البرز، بهویژه در ارتفاعات محور طالقان و جاده کرج–کندوان و با توجه به هشدار سازمان هواشناسی، ۳۸ اکیپ راهداری در قالب ۲۰۰ نیروی راهدار به همراه ۱۵۰ دستگاه انواع ماشینآلات سنگین، نیمهسنگین و سبک در پایگاههای راهداری استان به حالت آماده باش در آمدند.»
وی ادامه داد: «بر همین اساس و همزمان با آغاز بارش برف در ارتفاعات، بهویژه در محور جدید طالقان–هشتگرد، محور قدیم طالقان و محور کرج–کندوان، عملیات برفروبی و نمکپاشی توسط راهداران اجرا شد.»
باقرجوان با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی استان باز و تردد جریان دارد خاطرنشان کرد: «از رانندگان درخواست میشود جهت عبور از محورهای کوهستانی حتماً زنجیرچرخ همراه داشته باشند و قبل از سفر با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای استان البرز تماس بگیرند.»