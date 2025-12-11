پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای ما هنشان گفت: راهداران طی دو روز گذشته، به بیش از ۴۰ خودروی گرفتار در برف در محورهای شهرستان امدادرسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛محمد جعفری، با بیان اینکه با شروع بارش برف در محورهای این شهرستان، تمام نیروهای راهداری در حال خدمترسانی به مردم هستند،گفت: طی دو روز گذشته راهداران در حین بازگشایی محورها، به بیش از ۴۰ خودروی در راهمانده امدادرسانی کردند.
وی ادامه داد: با ورود سامانه بارشی برف، ۳۵ نفر از عوامل راهداری شهرستان به همراه ۱۳ دستگاه انواع ماشینآلات سنگین، نیمهسنگین و سبک با استقرار در۴ راهدارخانه در سطح محورهای مواصلاتی شهرستان به صورت شبانهروزی به ارائه خدمات مشغول هستند.
جعفری ادامه داد: در این شرایط بارندگی امکان تردد سخت میشود ولی خوشبختانه با تلاش خستگیناپذیر راهداران هم اکنون محورها باز است؛ بنابراین برای عبور از گردنهها به همراه داشتن زنجیرچرخ و سایر لوازم گرمازای زمستانی برای رانندگان و سرنشینان عبوری از این محور ضروری است.
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای ماه نشان افزود: از این رو در زمان بارش برف و شرایط بد جوی از هموطنان خواهشمندیم با توجه به هشدارها و اطلاعیههای مکرر تا حد امکان از سفر غیرضروری پرهیز کنند.
وی خاطرنشان کرد: مسافران و رانندگان میتوانند جهت کسب اطلاعات از آمار و ارقام تردد در محورهای استان و همچنین آگاهی از آخرین وضعیت راهها و انسدادها یا محدودیتهای احتمالی تردد و شرایط جوی با تلفن گویای ۱۴۱ تماس حاصل کنند.