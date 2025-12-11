پخش زنده
تیمهای استقلال مشهد، شهداب بافق، فولاد هرمزگان و پاس بندر ترکمن به مرحله نیمهنهایی هفته دوم لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه یک راه یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ از چهارشنبه ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی زیر آغاز شده است:
گروه A: فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا
گروه B: پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان
هفته دوم لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه یک از روز چهارشنبه ۱۹ آذر به میزبانی باشگاه استقلال در مجموعه ورزشهای ساحلی شهرداری مشهد آغاز شد و به مدت سه روز پیگیری میشود.
تیمهای استقلال مشهد (مهدی فرهادی، پویا قصابیان و محمدمهدی رضایی)، شهداب بافق (حسین نظری، مهدی محفوظی، مهدی پورمقدم، حسین پورمقدم و جواد برزگری) با کسب دو برد متوالی راهی دیدار نیمهنهایی شدند.
دو دیدار مرحله حذفی نیز صبح امروز برگزار شد و تیمهای فولاد هرمزگان (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوعی) و پاس بندر ترکمن (سینا شوکتی، حبیب ناصری و رسول خواجه) با شکست حریفان خود راهی مرحله نیمه نهایی شدند.
نتایج کامل دو دیدار مرحله نخست حذفی به قرار زیر است:
فولاد هرمزگان ۲ – شهداب جوان بافق صفر (۲۱ بر۱۲ و ۲۱بر۱۹)
پاس بندر ترکمن ۲ – پاس آق قلا صفر (۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۳)
برنامه مرحله نیمهنهایی به قرار زیر است:
ساعت ۱۳؛ استقلال مشهد – فولاد هرمزگان
ساعت ۱۴؛ شهداب بافق – پاس بندرترکمن