به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، سیامند محمدی گفت: لیست تمامی مادران باردار شهرستان سردشت برای برنامه ریزی و ارایه خدمات در فصل سرما در مناطق سخت گذر تهیه شده که از مجموع هزار مادر باردار ۱۸۰ مادر در مناطق دورافتاده و مسیر ناهموار قرار دارند.

وی افزود: زمان تقریبی زایمان مادران باردار شناسایی شده از اواخر پاییز امسال تا ۱۵ فروردین سال آینده است که با هماهنگی‌های انجام شده مراقبت و پیگیری وضعیت درمانی آنها تحت نظارت خواهد بود.

مسوول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان سردشت مراقبت واحد‌های بهداشتی را در سه بخش مراقبت دوران پیش از بارداری، حین بارداری و پس از زایمان اعلام کرد و گفت:: هماهنگی‌های لازم با ادارات راهداری برای اولویت بندی روستا‌های دارای مادر باردار پر خطر برای بازگشایی راه‌های مواصلاتی در زمان بارش‌های شدید انجام گرفته است.