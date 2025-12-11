پخش زنده
امروز: -
هشتمین همایش مادران فاطمی با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هشتمین همایش مادران فاطمی با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
این همایش همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و به همت مدرسه علمیه منصوریه شیراز برگزار شد.
حجت الاسلام حمیدرضا حدائق، مدیر مدرسه علمیه منصوریه در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای فارس گفت: این همایش با هدف تجلیل از مقام همسران و مادران طلاب و اساتید مدارس علمیه شیراز برگزار شده است.
وی افزود: در آیین اختتامیه این همایش از نفرات برتر مقاله نویسی با محور معاصرسازی زندگی حضرت زهرا (س) و نقش مادران و بانوان در سلامت معنوی خانواده تجلیل شد.
تقدیر از مادر شهید روحانی منصور بامداد، تجلیل از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی «فاطمه (س) راز ماندگاری امامت» و نفرات برتر المپیادهای علمی و ورزشی از دیگر بخشهای این مراسم بود.