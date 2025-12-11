همزمان با روز مادر، اعضای بدن یک مادر ۴۷ ساله که بر اثر مسمومیت دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، همزمان با روز مادر، اعضای بدن یک مادر ۴۷ ساله که بر اثر مسمومیت دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند اهدا شد.

دکتر صباغ، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی، با اعلام این خبر گفت: این بانوی ۴۷ ساله پیش‌تر فرم رضایت برای اهدای عضو را تکمیل کرده بود. امروز کبد او برای پیوند به بیماری در شیراز و کلیه‌هایش به دو بیمار نیازمند در کرمان اهدا شد.

فرزند این مادر نیز با قدردانی از تیم پیوند افزود: مادرم از مدت‌ها قبل پیگیر تکمیل فرم اهدای عضو بود. او ارادت ویژه‌ای به حضرت فاطمه (س) داشت و خوشحالیم که در چنین روزی با اهدای اعضایش، یاد و نامش ماندگار شد.