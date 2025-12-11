کارشناس هواشناسی گفت: امشب شاهد بارش باران در استان قم خواهیم بود و به دلیل سرعت بالای بارش‌ها احتمال سیلاب به ویژه در مناطق جنوبی استان وجود دارد.

امشب، بارش باران استان قم را فرا می‌گیرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: پیش بینی می‌کنیم امشب شاهد بارش باران در استان باشیم.

سعید اسماعیلی افزود: به دلیل سرعت بالای بارش‌ها احتمال وقوع سیلاب و روان آب به ویژه در مناطق جنوبی استان (کهک) وجود دارد.

وی گفت: فردا نیز شاهد بارش پراکنده باران خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی گفت: بیشترین میزان بارش‌ها در ۲۴ ساعت گذشته از روستای کرمجگان با ۲۰ میلیمتر گزارش شد و در شهر قم نیز به طور متوسط ۵ میلیمتر بارش داشتیم.

اسماعیلی درخصوص تغییرات دمایی هم گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۱۵ و فردا ۱۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.