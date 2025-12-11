پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم فوتبال امید ایران برای حضور در مینی کمپ اراک ۲۶ بازیکن را به اردو فراخواند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران برای آمادهسازی مسابقات جام ملتهای کمتر از ۲۳ سال آسیا، از ۲۵ تا ۲۷ آذر، مینی کمپ ۳ روزهای را در شهر اراک برگزار خواهد کرد که در این مینی کمپ یک بازی دوستانه نیز مقابل آلومینیوم اراک برگزار خواهد کرد.
براین اساس با تصمیم امیدرضا روانخواه ۲۶ بازیکن به تیم فوتبال امید برای حضور در این مینی کمپ دعوت شدند که اسامی این نفرات به شرح زیر است:
دروازهبانها: محمد خلیفه، امیرمهدی مقصودی و پوریا رفیعی
مدافعان: دانیال ایری، محمدمهدی زارع، مسعود محبی، یاسین جرجانی، بهرام گودرزی، سیدمهدی مهدوی، یعقوب براجعه و ارشیا وثوقی فرد
هافبکها: امیر محمد رزاقی نیا، عباس حبیبی، پوریا لطیفیفر، مهدی گودرزی و مهدی جعفری
مهاجمان: امیر رضا شیخی راد، یوسف مزرعه، عرفان جمشیدی، محمدحسین صادقی، حمیدرضا ضرونی، یادگار رستمی، افشین صادقی، رضا مرزبان، محمد عسگری و رضا غندی پور
پس از اتمام این مینیکمپ برنامههای آمادهسازی تیم ملی امید برای جام ملتهای آسیا از ۷ دی با حضور در اردوی دبی و برگزاری بازی با چین در روز ۱۱ دی پیگیری میشود.