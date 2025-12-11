پخش زنده
طرح گازسوز کردن خودروها با هدف کاهش وابستگی به بنزین، صرفهجویی ارزی و بهبود وضعیت محیطزیست کشور از سر گرفته شد. متقاضیان میتوانند به صورت رایگان در سامانه ثبتنام کرده و خودروهای خود را در یکی از ۳۴۰ کارگاه تبدیل فعال به CNG، گازسوز کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، طرح گازسوز کردن خودروها، با هدف کاهش وابستگی به بنزین و گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) در ناوگان حملونقل کشور از سر گرفته شد.
این طرح یکی از طرحهای راهبردی در حوزه انرژی کشور شناخته میشود و هدف از اجرای آن افزایش بهرهوری سوخت، کاهش هزینههای ارزی ناشی از واردات بنزین و بهبود وضع زیستمحیطی شهرهاست.
طبق جدیدترین آمار مسوولان، ۲ هزار و ۳۶۵ جایگاه سی ان جی در کشور راه اندازی شده که بیش از ۹۵ درصد این جایگاهها در مدار قرار دارند و ما به ازای هر ۱۶۰۰ خودرو در کشور یک جایگاه سی ان جی داریم که نسبت به استانداردهای موجود در کشورهای دیگر، وضعیت خوبی محسوب میشود.
طی یک ماه گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر برای تبدیل خودرو خود به سی ان جی به سایت مربوطه مراجعه داشتهاند و ۲۷ هزار نفر هم در صف نصب قرار دارند و همچنین تعداد حدود ۳۰۰ کارگاه سی ان جی در کشور ساماندهی شدهاند و در روزهای آینده این تعداد کارگاه به ۳۵۰ کارگاه افزایش خواهد یافت.
همه متقاضیان خودروهای عمومی که از طریق وزارت کشور به شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی معرفی شدهاند، میتوانند به سایت شرکت مراجعه کنند و به صورت کاملا رایگان ثبت نام خود را انجام دهند، همچنین از آبان ماه امسال هم در راستای فراخوان خودروهای شخصی، از مرداد ۱۴۰۴ خودروهای مدل ۹۷ به بالا و از آبان امسال خودروهای ۹۴ به بالا فراخوان داده شده و به صورت کاملا رایگان تبدیل میشوند.
خودروهای عمومی، وانت بارها، خودروهای شخصی، خودروهای خانواده شهدا، جانبازان، معلولان، سرویس مدارس، تاکسیهای اینترنتی و خودروهای شخصی، شرکتی و غیر شرکتی میتوانند از طریق سامانه gcr.niopdc.ir ثبتنام کنند. پس از ثبتنام، این خودروها به یکی از ۳۴۰ کارگاه تبدیل فعال در کشور معرفی و عملیات تبدیل آنها بهصورت رایگان انجام میشود.
از طریق سایت اعلام شده برای متقاضیان یک پیامک ارسال میشود که به معنای تایید ثبت نام ایشان و در مراحل بعدی برای تکمیل ثبت نام و مراجعه به کارگاههای نزدیک به منازل ثبت نام شوندگان از طریق همان سامانه به مالکین اطلاع رسانی خواهد شد.
تمامی متقاضیان گازسوزکردن خودرو لازم است نسبت به اخذ گواهی سلامت سوخت از طریق سامانه اعلام شده اقدام کنند. در غیر این صورت با اجرای هوشمندسازی جایگاههای سی ان جی، به خودروهای فاقد کارت سلامت سوخت داده نخواهد شد.
طبق قرارداد بین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و وزارت صمت، خودرو سازان علاوه بر تبدیل کارخانهای، تبدیل کارگاهی هم خواهند داشت که از طریق نمایندگیهای مجاز خود مبادرت به انجام آن خواهند نمود.
تمامی موارد تبدیل در کشور، لازم است در سامانه اعلامی از سوی وزارت صمت که آدرس آن در بالا داده شده است ثبت شوند و گواهی سلامت سوخت دریافت کنند.
همچنین در مورد خودرو جانبازان، خانواده شهدا، معلولان و خبرنگاران، سرویس مدارس، خودروهای اینترنتی و ...، که در بالا نام آنها ذکر گردیده است لازم است با همین عناوین خواسته شده و اسکن مدارک خود در سیستم اعلام شده ثبت نام شوند درصورتیکه این خودروها به عنوان خودرو عمومی "خودروهای تبدیل رایگان" محسوب شوند، از طریق وزارت کشور اعلام خواهند شد.