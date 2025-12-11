پخش زنده
سیستم ایمنی بدن را میتوان با مصرف ادویههای خوشمزه و حاوی عناصر بیولوژیکی مهم در زمستان تقویت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ متخصص غدد درونریز و بهداشت عمومی میگوید: حفظ سلامت و خلق و خوی خوب، به ویژه در ماههای زمستان، بسیار مهم است و بر همین اساس، ادویهها به تقویت بدن و بهبود خلق و خو کمک میکنند.
دکتر ورونیکا نوداخینا افزود: سیستم ایمنی بدن به لطف عوامل زیادی، از جمله عناصر بیولوژیکی مهم فراوان در ادویهها، عملکرد محافظتی خود را انجام میدهد. به عنوان مثال، زنجبیل حاوی منیزیم، کلسیم، فسفر و ویتامینهای A، C و B کمپلکس است، به همین دلیل است که اغلب به عنوان درمانی برای سرماخوردگی شناخته میشود.
او با بیان این که دارچین یک ضدعفونیکننده طبیعی و یک عامل ضد اضطراب است، گفت: دارچین حاوی عناصر بسیار مفید روی و آهن نیز هست.
نوداخینا ابراز داشت: دارچین همچنین حاوی ترکیب معطر اوژنول، یک ضدعفونیکننده طبیعی، و همچنین سینامال است که به عنوان یک عامل ضد اضطراب عمل میکند و خلق و خو را بهبود میبخشد. فلفل دلمهای نیز حاوی آلکالوئید پیپرین است که برای هضم و جذب مواد مغذی مهم است.
او افزود: این ادویهها را میتوان به آب انگور یا چای اضافه کرده و یک نوشیدنی سالم و خوشمزه بدست آورد. همچنین برای افزایش طعم و فواید غذایی نیز میتوان دو برش پرتقال یا لیمو اضافه کرد.