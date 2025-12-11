به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا (س)، در بیستم جمادی الثانی سال پنجم بعثت در مکه معظمه به دنیا آمد و این روز بزرگ و فرخنده در تقویم ملی ایران به عنوان گرامیداشت مقام مادر و روز زن نامگذاری شده است.

پیش از تولّد حضرت فاطمه (س)، خداوند در معراج، بشارت تولّد ایشان را به نبیّ خاتم (ص) داده و فرموده بود:

«یَا مُحَمَّد! إِنَّ اللهَ تَعَالَی یُبَشِّرُکَ بِفَاطِمَۀَ مِنْ خَدِیجَۀَ بِنْتِ خُوَیْلِدٍ...؛ ۶‌ای پیامبر! خداوند [ولادت]فاطمه را از خدیجه، دختر خویلد به تو بشارت می‌دهد.»

بشارت پیامبر اکرم (ص) به وجود مقدّس حضرت فاطمه (س)، آن هم در معراج، خود به تنهایی گویای اهمّیت موضوع تولّد ایشان است و می‌توان به جرئت گفت که این مسئله، یکی از مسائل حیاتی دنیای اسلام و مسلمانان بوده که از طرف خداوند در آن موقعیّت به پیامبر (ص) نوید داده شد. نکته دیگر در این حدیث، این است که خداوند نام مبارک فاطمه را نیز پیش از ولادت برای او تعیین کرده است.

زهرا، صدیقه، طاهره، راضیه، مرضیه، مبارکه، بتول و ...، از جمله القابی هستند که محدثان اسلامی، برای حضرت فاطمه (س)، دختر پیغمبر نوشته‌اند. از بین القاب حضرت فاطمه (س) لقب زهرا از شهرت بیشتری برخوردار است و گاه با او همراه می‌آید (فاطمه زهرا) و یا بصورت ترکیب عربی (فاطمهُ الزَّهراء). در واقع لقب زهرا از هر جهت برازندة این بانوست. حضرت فاطمه زهرا (س) چهره درخشان زن مسلمان، فروغ تابناک (تابان) معرفت و نمونه روشن پرهیزگاری و خداپرستی است.