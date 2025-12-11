به مناسبت گرامیداشت روز مادر، ۳۰ اصله نهال در مدرسه شهید چمران تنکابن کاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، همزمان با روز مادر، با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و حفظ محیط زیست، مراسم درختکاری در قالب طرح زیر سایه مادر در مدرسه شهید چمران تنکابن اجرا شد.

در این مراسم، ۳۰ اصله نهال در محوطه مدرسه کاشته شد تا علاوه بر زیباسازی محیط آموزشی، یادگاری سبز و ماندگار به نام مادران دانش آموزان برجای بماند.

این طرح با همکاری ادارات آموزش و پرورش و منابع طبیعی و آبخیزداری تنکابن اجرا شد و دانش‌آموزان با شور و نشاط در کاشت نهال‌ها مشارکت و هدیه‌ای سبز به مادران خود تقدیم کردند.