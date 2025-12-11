پخش زنده
دومین رویداد شهرستانی تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان فارسان با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای خلاق در عرصه تولیدات دیجیتال برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در این رویداد، شرکتکنندگان در چهار محور اصلی پویانمایی (انیمیشنهای دوبعدی و سهبعدی، موشنگرافی، کمیکموشن، استاپموشن)، بازیهای ویژه تلفن همراه، نرمافزارهای ویژه تلفن همراه اندروید و هوش مصنوعی (پویانمایی مبتنی بر هوش مصنوعی، پوسترهای مفهومی و ایدهپردازی دیجیتال) به رقابت خواهند پرداخت.
بر اساس اعلام دبیرخانه، رقابت در رشتههای اصلی بهصورت ۲۴ ساعته برگزار خواهد شد.
رتبههای برتر علاوه بر تجلیل در سطح شهرستان، به مرحله استانی رویداد تولید محتوای دیجیتال راه خواهند یافت.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام میتوانند از طریق اکانت @Zahraw_۱۹۸۲ در پیامرسان روبیکا اقدام کنند.