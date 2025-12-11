پخش زنده
امروز: -
برگزیدگان سیامین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان امروز پنحشنبه در مراسم اختتامیه معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» با رقابت ۴۶ گروه نمایشی از استانهای مختلف کشور به همراه میهمانان کشورهای برزیل و ارمنستان از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه جاری به میزبانی همدان برگزار شد.
در این دوره از جشنواره برگزیدگان به شرح ذیل معرفی شدند:
*جایزه ویژه نهادهای فرهنگی و هنری
جایزه ویژه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان:
در راستای ارتقای فرهنگ کار، تلاش، پشتکار و مهارت آموزی، تعلق میگیرد به نمایش اتوبوس، نویسنده علی نبی پور، کارگردان: حسین اسدی /علی نبی پور از جزیره خارک.
جایزه ویژه انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر:
انجمن نمایشگران عروسکی، ضمن تقدیر صمیمانه از تمای گروههای شرکت کننده در جشنواره با آرزوی درخشش و سربلندی همگی شما در دنیای با شکوه نمایش و کودکان، پس از بازبینی و داوری آثار، از میان تمامی نمایشهای عروسکی حاضر در جشنواره، جوایز ذیل را اهدا میکند:
لوح تقدیر و جایزه نقدی انجمن نمایشگران عروسکی به گروه نمایش دختر کفش عروسکی و جناب آقای امیر افسر شیبانی تقدیم میشود.
تندیس انجمن نمایشگران عروسکی و جایزه نقدی، به گروه نمایش ریشه در خاک (چاکرای ریشه) و جناب آقای علی سنامیری تعلق میگیرد.
جایزه ویژه کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر:
در بخش خردسال نمایش از دانه تا نان کارگردان فاطمه جلیلی معز.
در بخش خیابانی نمایش آرزوهای قشنگ به کارگردانی حمیدرضا رضایی مجد.
در بخش کودک هیوا به کارگردانی امیرشیخ جبلی.
در بخش نوجوان اتوبوس به کارگردانی حسین اسدی و علی نبی پور.
جایزه ویژه موسسه سوره امید:
در بخش نمایشهای خیابانی و دیگر گونههای اجرای نمایش کبوتر صلح به کارگردانی ناصر میاحی و نمایش جادوی بازیهای قدیمی به کارگردانی محمد رضا پورعلی.
در بخش کودک نمایش قصه خورشید و ماه و لیلا به کارگردانی سعید پورشعبانیان.
در بخش نوجوان نمایش گل بی مراد به کارگردانی فاطیما پور قاسمی.
برترینهای سیامین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان معرفی شدند
*جایزه ویژه معاون فرهنگی کانون فرهنگی پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
جایزه ویژه مرکز ملی استیژ ایران:
هیأت داوران مرکز ملی اسیتژ ایران پس از بررسی دقیق آثار سی امین جشنواره تاتر کودک و نوجوان بر اساس معیارهای تخصصی این مرکز، اعلام میکند که هرچند تلاشهای ارزشمندی در این بخشها مشاهده شد، اما هیچیک از آثار ارائهشده حائز شرایط لازم برای دریافت تندیس اسیتژ نبودند ولی در بخش تاتر خیابانی ضمن تقدیر از گروه بازی دهندگی و ساخت، جایزه نقدی و لوح تقدیر خود را به دلیل تصویرپردازی متنوع، گروه بازی دهندگی هماهنگ، فضاسازی خلاقانه و طراحی درست عناصر بصری به کارگردان اثر ریشه در خاک (چاکرای ریشه) آقای علی سنامیری اهدا میکند.
جوایز بخش نمایشنامه نویسی دانش آموزی:
داور این بخش جناب آقای منوچهر اکبرلو آراء خود را به شرح ذیل اعلام مینمایند:
لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق میگیرد به نمایشنامه ی تخت دو طبقه به نویسندگی سید صدرا سجاد پور سینی از مشهد.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تعلق میگیرد به نمایشنامهی پیشگو به نویسندگی سارا اکرمی از شهر بندرانزلی.
جوایز بخش نمایشنامه نویسی حرفهای:
در این بخش هیات داوران متشکل از خانم: مریم کاظمی و آقایان اردشیر صالح پور و روزبه حسینی آراء خود را به شرح ذیل اعلام مینمایند:
لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق میگیرد به نمایشنامهی بابایی بخند به نویسندگی امین رضا ملک محمودی از تهران.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تعلق میگیرد به نمایشنامهی خار و گنجشک به نویسندگی موسی هدایتی از شهر قروه.
جوایز بخش مقالات:
در این بخش هیات داوران متشکل از آقایان: دکتر عطاالله کوپال، دکتر حمیدرضا افشار و دکتر فرهاد امینی آراء خود را به شرح ذیل اعلام مینمایند:
لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق میگیرد به مقاله ی از نمایش نو تا روانشناسی کودک؛ خوانش تحلیلی رسالههای زآمی به نویسندگی سریا جواهری از تهران.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تعلق میگیرد به مقاله طراحی مدل انگیزشی اموزش تئاتر کودکان مقطع دبستان بر اساس نظریه خود تعیین گری ، به نویسندگی غزال حیدری و احسان ایزدی دهکردی از شهر اصفهان.
برترینهای سیامین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان معرفی شدند؛
جوایز بخش خردسال:
در این بخش هیات داوران متشکل از خانم ها: فهیمه میرزا حسین و سلما محسنی اردهالی آراء خود را به شرح ذیل اعلام مینمایند:
لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق میگیرد به نمایش: "قیافههای بامزه" به کارگردانی حدیث صابری از شهر قم.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تعلق میگیرد به نمایش "از دانه تا نان" به کارگردانی حامد ترابی از شهر همدان.
جوایر بخش نمایش خیابانی و دیگرگونههای اجرایی:
هیات داوران این بخش متشکل از آقایان رحیم نوروزی، سیروس همتی و بهنام شرفی برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام میدارد؛
بخش طراحی لباس:
لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق میگیرد به طراح لباس نمایش آرزوهای قشنگ، جناب آقای حمیدرضا رضایی مجد از شهر همدان.
هیات داوران در این بخش برگزیدهای ندارد.
بخش طراحی فضا:
هیات داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیر میکند از آقای مجتبی خلیلی برای طراحی فضای نمایش نخودی و حاکم شهر دور از اصفهان.
هیات داوران تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش را به آقای مهدی حبیبی برای نمایش شب اسرارآمیز ستاره از ملایر اهدا میکند.
بخش آهنگسازی:
هیات داوران به دلیل حضور مستمر و همراهی با گروههای نمایشی کودک و نوجوان از آقای علی جباری با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیر میکند.
لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق میگیرد به خانم پریا هدایتی به خاطر نمایش آرزوهای قشنگ از شهر همدان.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به آقایان: احمد الفتی، صالح بهشتی و میلاد حسین زاده گروه موسیقی نمایش جادوی بازیهای قدیمی. از شهر آستانه اشرفیه تعلق میگیرد.
بخش طرح و ایده:
در این بخش هیات داوران به صورت مشترک از مهدی ایروانی به خاطر ایده پردازی نمایش نخودی و حاکم شهر دور از شهر اصفهان و حمید رضا رضایی مجد به خاطر ایده پردازی نمایش آرزوهای قشنگ با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیر به عمل میآورد.
هیات داوران با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی آقای مهدی حبیبی طراح و ایده پرداز نمایش شب اسرار آمیز ستاره را به عنوان برگزیده اعلام میدارد.
قبل از اهدای جوایز بخش بازیگری هیات داوران از بازیگران گروه نمایش کبوتر صلح از شهر اهواز تقدیر به عمل میآورد.
خانم ها: هِلما طهماسبی و زهرا ممبینی و آقایان: الیاس عِچرش، رایان نوین مهر و طاها کریمی.
بخش بازیگری زن:
هیات داوران از بازیگر نوجوان نمایش دردسرهای سمندرک، خانم آرام بوریایی از شهر بروجرد تقدیر به عمل میآورد.
هیات داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از سرکار خانم نعیمه حامیان به خاطر بازی در نمایش آرزوهای قشنگ از شهر همدان تقدیر به عمل میآورد.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تعلق میگیرد به بازیگر نمایش شب اسرار آمیز ستاره سرکار خانم نرگس خاککار از شهر ملایر.
بخش بازیگری مرد:
هیات داوران به جهت تسلط و تبحر در عروسک گردانی و صدا پیشگی در نمایش قلموی شگفت انگیز با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از آرش صادقیان حقیقی تقدیر به عمل میآورد.
هیات داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک از جناب آقای سید پوریا امامی بازیگر نمایش نخودی و حاکم شهر دور از شهر اصفهان و همچنین سجاد عبدلی بازیگر نمایش شب اسرار آمیز ستاره تقدیر به عمل میآورد.
برگزیده این بخش با اهدای تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه نقدی تعلق میگیرد به جناب آقای مسعود کردی بازیگر نمایش دردسرهای سمندرک از شهر بروجرد.
بخش کارگردانی:
هیات داوران با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از کارگردان نمایش نخودی و حاکم شهر دور جناب آقای مجتبی خلیلی از شهر اصفهان تقدیر به عمل میآورد.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تعلق میگیرد به مهدی حبیبی کارگردان نمایش شب اسرار آمیز ستاره از شهر ملایر.
نمایش برتر:
هیات داوران با توجه به بهره مندی و استفاده از موسیقی، نور پردازی و هماهنگی گروه بازیگران و طرح و ایده و کارگردانی منسجم جایزه این بخش شامل تندیس جشنوار، دیپلم افتخار و جایزه نقدی را اهدا میکند به گروه نمایش ریشه در خاک از شهر خارک.
با توجه به حضور گروه اجرا گران نمایش تکان دهنده در بخش دیگر گونههای اجرایی از شهر تبریز و ارتباط خلاقانه و فعالانه با مخاطب و خلق فضایی نوگرایانه، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی را تقدیم میکند به آقای سعید ارغوانی.
*جوایز بخش کودک:
در این بخش هیات داوران متشکل از سرکار خانم پرستو گلستانی و آقایان شهرام کرمی و حمیدرضا نعیمی آراء خود را به شرح ذیل اعلام مینمایند.
آهنگسازی:
لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا میشود به مانی فرزانه و مهرداد بهزاد اول آهنگسازان نمایش اوکاپی.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بخش آهنگسازی اهدا میگردد به آهنگساز نمایش پینوکیو، جناب آقای علی ایرانپور.
طراحی صحنه و لباس:
لوح تقدیر و جایزه نقدی طراحی لباس اهدا میگردد به طراح لباس نمایش دختر کفش عروسکی سرکار خانم صبا آقرلو.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی طراحی صحنه تقدیم میگردد به سرکار خانم زهرا ناظری و حسین قاسمی هنر طراحان صحنه نمایش اوکاپی.
جایزه ویژه نمایش عروسکی:
لوح تقدیر و جایزه نقدی عروسک گردانی اهدا میگردد به جناب آقای امیر حسین انصافی عروسک گردان نمایش همه پنگون یا چی.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی عروسک گردانی تعلق میگیرد به جناب آقای شروین حاجی آقاجانی عروسک گردان نمایش اوکاپی.
*بخش بازیگری
بازیگری کودک و نوجوان؛
هیات داوران سی امین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در این بخش از سه بازیگر تقدیر به عمل میآورد.
لوح تقدیر جشنواره اهدا میشود به آترینا نظری نژاد بازیگر نمایش "قصه خورشید و ماه و لیلا"
لوح تقدیر جشنواره تقدیم میشود به آراد ترابی بازیگر نمایش "خود خود خودت باش"
لوح تقدیر جشنواره اهدا میگردد به محدثه رستمی فر بازیگر نمایش "پینوکیو"
بازیگری زن
هیات داوران سی امین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در بخش بازیگری زن هیچ انتخابی ندارد.
بازیگر مرد
لوح تقدیر و جایزه نقدی بازیگری مرد اهدا میشود به جناب آقای آرین ناصری مهر بازیگر نمایش "اوکاپی"
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش اهدا میگردد به بازیگر نمایش "پینوکیو" جناب آقای علیرضا دری
نمایشنامه نویسی
لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش اهدا میگردد به نویسنده نمایش "همه پنگوئن یاچی؟ " سرکار خانم شراره طیار
تندیس جشنواره، دیپلم افتخارو جایزه نقدی بخش نمایشنامه نویسی کودک تقدیم میگردد به نویسندگان نمایش "اوکاپی" سرکار خانم زهرا ناظری و جناب آقای امین رضا ملک محمودی
کارگردانی
لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تعلق میگیرد به کارگردان نمایش "اوکاپی" سرکار خانم زهرا ناظری
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم میگردد به کارگردان نمایش "پینوکیو" جناب آقای داوود زارع
نمایش برگزیده
هیات داوران با ارزیابی همه آثار شرکت کننده در این بخش به اتفاق آرا نمایش زیر را به عنوان نمایش برگزیده معرفی مینماید.
تندیس جشنواره، دیچلم افتخارو جایزه نقدی نمایش برگزیده اهدا میگردد به کارگردان نمایش "پینوکیو" جناب آقای داوود زارع
جوایز بخش نوجوان
در این بخش هیات داوران متشکل از آقایان کوروش نریمانی، دکتر رحمت امینی و آرش شریف زاده آراء خود را به شرح ذیل اعلام مینمایند.
آهنگسازی
لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تعلق میگیرد به آهنگساز نمایش "لافکادیو" جناب آقای آیریک ارجمندی
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تعلق میگیرد به گروه نوازندگان نمایش "گل بی مراد"
طراحی لباس
لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تعلق میگیرد به طراح لباس نمایش" لمس" سرکار خانم سما مقیمی اسفندآبادی
هیات داوران در این بخش برگزیدهای ندارد
طراحی صحنه
لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش اهدا میگردد به طراح صحنه نمایش " لافکادیو" جناب آقای پرهام شکاری
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم میگردد به طراح صحنه نمایش "روزی برای آرزو" جناب آقای مرتضی سخاوت
بازیگری مرد
هیات داوران ضمن توجه ویژه به بازی یکدست، روان و متناسب گروه بازیگران مرد نمایش "دشمن خدا" آقایان علیرضا دست افکن، مجید عراقی و علی غریب آراء خود را به شرح ذیل اعلام میدارد:
لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش مشترکا تعلق میگیرد به آقایان سید مهرداد کاووسی و احسان آزاد جو بازیگران نمایش "گل بی مراد"
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی رتبه برگزیده بازیگری مرد تعلق میگیرد به بازیگر نمایش " لافکادیو" جناب آقای مهدی مالکی
بازیگری زن
استعداد ویژه:
لوح تقدیر این بخش تعلق میگیرد به خانمها مهرسان فلاحیان و دلسا محمدی بازیگران نمایش دشمن خدا.
لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم میگردد به بازیگر نمایش لمس سرکار خانم ملیحه مقیمی اسفند آبادی.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تعلق میگیرد به سرکار خانم ضحا رجایی فر بازیگر نمایش لمس.
نمایشنامه نویسی
لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تعلق میگیرد به نویسنده نمایشنامه گل بی مراد، زنده یاد محسن پورقاسمی.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم میشود به نویسنده نمایشنامه دشمن خدا، عمادالدین رجبلو.
کارگردانی
لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش مشترکا تعلق میگیرد به آقایان علیرضا تاجیک و علی شکاری کارگردانان نمایشهای لمس و لافکادیو
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بخش کارگردانی تقدیم میشود به آقایان عمادالدین رجبلو و مجید عراقی.
کارگردانان نمایش دشمن خدا.
نمایش برتر
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تعلق میگیرد به نمایش "دشمن خدا" به کارگردانی آقایان عمادالدین رجبلو و مجید عراقی.