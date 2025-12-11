سمیه جمالی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: کتاب «از این طرف بیا» به روایت ترور‌های دهه ۶۰ در تهران و حال‌وهوای اوایل انقلاب می‌پردازد.

وی گفت: داستان در محله ابوذر (فلاح سابق) رخ می‌دهد و دو نوجوان به نام‌های سودابه و سلمان را محور روایت قرار داده و تجربه‌های نوجوانانه آن دوران را با دغدغه‌های نسل امروز پیوند می‌زند.

جمالی افزود: این رمان نوجوانانه، ضمن بازنمایی حوادث تلخ دهه ۶۰ و ترور‌های سازمان منافقین در کوچه‌ها و محله‌های تهران، تلاش دارد فضایی واقعی از روز‌های ابتدایی انقلاب برای مخاطب نوجوان ایجاد کند. قصه در محله ابوذر که یکی از بستر‌های اصلی حوادث آن دوران بوده، روایت می‌شود و زندگی دو نوجوان، در دل این فضای پرالتهاب مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این اثر با خلق شخصیت‌هایی سرزنده و نزدیک به دنیای نوجوانان، توانسته دغدغه‌ها، کنجکاوی‌ها و شیطنت‌های نوجوانانه را با شرایط تاریخی آن دوران پیوند دهد و تجربه‌ای ملموس و جذاب برای مخاطب ایجاد کند. این نویسنده با اشاره به هدف نگارش کتاب «از این طرف بیا» گفت: معرفی جنایات سازمان منافقین و دشمنان ایران در آن سال‌ها و نشان دادن تأثیر آن بر زندگی مردم عادی و نوجوانان است.

جمالی افزود: این رویداد‌ها بخش تلخ، اما واقعی تاریخ کشورمان است که سعی دارد نسل امروز را با درس‌های آن دوران آشنا کند. این رمان نوجوانانه، علاوه بر ارزش تاریخی و آموزشی، فرصتی فراهم می‌کند تا مخاطبان نوجوان با دنیای پیچیده اوایل انقلاب آشنا شوند و درک عمیق‌تری از شرایط اجتماعی و سیاسی آن دوران پیدا کنند.

کتاب «از این طرف بیا» که در نشر ۲۷ بعثت منتشر شده به تازگی رونمایی شده است.

«پرچم در اهتزاز»، «زن رفت تا مترسک باشد» و «لب خط» از دیگر آثار سمیه جمالی است.