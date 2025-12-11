پخش زنده
امروز: -
در این دوره شرکتکنندگان با روشهای علمی و استاندارد ارزیابی طعم، بو، رنگ روغن زیتون و نحوه تشخیص روغن اصل از تقلبی آشنا میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، دوره تخصصی ارزیابی حسی روغن زیتون با هدف آموزش «نحوه تشخیص کیفیت روغن زیتون بکر و فرابکر» با حضور مدرس برجسته شورای بینالمللی زیتون از کشور اسپانیا و با مشارکت دفتر طرح زیتون، شورای بینالمللی زیتون و آموزشگاه فنی و حرفهای خوشه کشاورزی در دانشگاه آزاد رودبار برگزار شد.
دکتر پلاسیدو مورالس به عنوان مدرس دوره به اهمیت ارزیابی دقیق روغن زیتون اشاره کرد و گفت: در این دوره شرکتکنندگان با روشهای علمی و استاندارد ارزیابی طعم، بو، رنگ روغن زیتون و نحوه تشخیص روغن اصل از تقلبی آشنا میشوند و توانند نحوه تشخیص روغن اصل از تقلبی را بیاموزند.
وی همچنین افزود: این آموزشها به کارشناسان کمک میکند تا با استفاده از ارزیابیهای حسی، روغن زیتون با کیفیت بالا را از انواع تقلبی و ضعیف متمایز کنند.