شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:با توجه به کمبود ذخایر آب ضمن درخواست از عموم شهروندان برای صرفه جویی حداکثری آب به اطلاع ساکنین محترم واقع ضلع غربی و شرقی جاده ائل گلی، میرداماد، شمس آباد، ویلاشهر، سهند، مجتمع فجر، فردوس، گلشهر، پرواز و سینا میرساند در ساعات ظهر روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۰ احتمالاً با کمبود فشار یا قطعی آب مواجه خواهند شد بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.