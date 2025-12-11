به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فصل جدید مجموعه مستند «مثل ماهی»، با محوریت فعالیت اجتماعی، فرهنگی مساجد در جریان جنگ ۱۲ روزه، از جمعه ۲۱ آذر، از شبکه یک پخش می شود.

این مجموعه مستند هر جمعه ساعت ۱۳:۳۰، پخش می شود.

قسمت نخست این مجموعه به ثبت و روایت فعالیت‌های مسجد فائق در محله ایران اختصاص دارد، مسجدی که سال‌ها کانون تربیتی نونهالان و جوانان و محل انس و آرامش مردم بوده و همچنان در بزنگاه‌های اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کند.

امام جماعت این مسجد، حجت‌الاسلام امیرحسین حسینی، فرزند حجت الاسلام حسینی چهره شناخته‌شده برنامه «اخلاق در خانواده»، با فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی خود جایگاه ویژه‌ای میان نمازگزاران دارد.

در جریان جنگ ۱۲ روزه، مسجد فائق با برگزاری تور دوچرخه‌سواری محلی، خوانش اشعار انقلابی و اجرای برنامه‌های امیدآفرین، تلاش کرد، روحیه مردم محله را تقویت کند. همچنین قرائت دعای وحدت توسط امام جماعت، به سبک روز‌های دوران دفاع مقدس، فضای تازه‌ای از آرامش و همبستگی میان نمازگزاران ایجاد کرد.

واحد خواهران مسجد فائق نیز با پخت غذا و فعالیت‌های پشتیبانی، نقش مؤثری در همراهی با نیرو‌های امنیتی بر عهده داشت. این مسجد در این ایام، دو شهید از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز تقدیم ملت ایران کرده است.

مجموعه مستند «مثل ماهی»، به تهیه کنندگی و کارگردانی حسین احمدی در این فصل تلاش دارد گوشه‌ای از همدلی‌ها و مجاهدت‌های مردمی را به تصویر بکشد و روایتگر نقش مساجد در پایداری اجتماعی و فرهنگی باشد.

همزمان با سالروز ولادت حضرت امام خمینی (ره)، فیلم «صنوبر» به کارگردانی مجتبی راعی از شبکه نمایش پخش می‌شود.

«صنوبر» به کارگردانی و نویسندگی مجتبی راعی محصول سال ۱۳۸۰، امروز ساعت ۱۵، پخش می شود.

داستان فیلم درباره دوران نوجوانی و حدود ۱۳ سالگی حضرت امام (ره) است. در آن سال‌ها که به زمان بعد از انقلاب مشروطیت و قبل از کودتای رضاخان برمی‌گردد، شرایط سختی بر زندگی مردم حاکی می‌شود و ناامنی کشور را فرا می‌گیرد. از طرف دیگر، هجوم روس‌ها از شمال و انگلیس‌ها از جنوب شرایط ویژه‌ای را در کشور حاکم می‌کند که فیلم مجموعه وقایع این دوران را به تصویر کشیده است.

حسین محجوب، پریوش نظریه، محمود پاک نیت، زهرا سعیدی و امیر قهرمان‌زاده، بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «بیا از گذشته حرف بزنیم» به کارگردانی «حمید نعمت اله»، امشب ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: کاروانی زیارتی از تهران به مشهد می‌رود. سه زن مسن در ابتدا همدیگر را نمی‌شناسند و در قطار در یک واگن با هم هستند. آنها در قطار با هم دوست می‌شوند و هر سه می‌گویند که شوهرشان مرده، سپس هم اتاق شدنشان در هتل، سبب پیوند و دوستی بیشتر آنها شده و گردش در نقاط دیدنی مشهد مقدس، آنها را به سه یار جدا نشدنی تبدیل می‌کند. آنها در این سفر از خاطرات گذشته با هم حرف می‌زنند و با هم عکس می‌گیرند. برای خانم محمدی در کاروان خواستگار پیدا می‌شود و او هم واقعیت را به دوستانش می‌گوید که دادخواست طلاق داده است و شوهرش نمرده است و برای این طلاق می‌خواهد بگیرد، چون شوهرش را در تلویزیون نشان می‌دهد و می‌فهمد ۴ سال جمعه‌ها به سد لتیان برای ماهیگیری می‌رفته و به او دروغ می‌گفته. ۲ دوست دیگرش درصدد هستند که خانم محمدی را با شوهرش آشتی بدهند. با همکاری دختر خانم محمدی، که جریان خواستگار مادرش را در مشهد به پدرمی گوید. پدرش راهی مشهد می‌شود و ...

ثریا قاسمی، مهین شهابی، پوراندخت مهیمن، آزیتا لاچینی و فریده سپاه منصور در فیلم تلویزیونی «بیا از گذشته حرف بزنیم»، هنرنمایی کرده‌اند.