پخش زنده
امروز: -
سرمربی مس رفسنجان: به آینده تیم بسیار امیدوارم و از عملکرد بازیکنان مقابل فولادخوزستان راضی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مس رفسنجان عصر چهارشنبه در اولین روز سرمربیگری مجتبی جباری مقابل فولاد خوزستان به تساوی خانگی و بدون گل رسید .
سرمربی جدید مس رفسنجان پس از این مسابقه در نشست خبری گفت: بازی بسیار خوبی بود وهم فولاد سعی کرد که فوتبال بازی کند و بازی را روی زمین بیاورد. بچههای ما هم از انتظاری که داشتند، بیشتر موفق بودند. با توجه به زمان کمی که داشتیم، هرچه خواستیم را عالی انجام دادند. میتوانستیم برنده بازی شویم. به بچهها خسته نباشید میگویم.
مجتبی جباری ادامه داد: جلوی تیم کوچکی بازی نکردیم و نشان دادیم که لیاقت ما اینجای جدول نیست. در بحث بدنی مشکل داریم، نیمه دوم تایمی از بازی را از دست دادیم که به همین خاطر بود. انشاالله بازی به بازی بهتر شویم و در کنار فوتبال خوبی که بازی میکنیم، نتیجه هم به دست بیاید.
سرمربی مس رفسنجان درباره بازیهای آینده تیمش تا نیم فصل و اینکه جام حذفی هم اهمیت دارد یا نه، گفت: جام حذفی هم شانس خوبی برای یک تیم است که بتواند بعضی از کم و کاستیها را جبران کند. شانسی برای جام حذفی گرفتن است و اینکه به آسیا بروید. در هردو جام با تمام قوا ظاهر میشویم. واقعا بازیهای آسانی نداریم و البته همه بازیها سخت و دشوار است.
وی ادامه داد:موضوع راضی کننده این است که بچهها نکات تاکتیکی و فنی را بیشتر از انتظارم اجرا کردند ومن خیلی از فرم بازی تیم رضایت دارم. باید نقاط ضعف را شناسایی کنیم و تقویت کنیم.
جباری افزود: زمان کمی داشتیم و نمیتوانستیم تنوعی در کار حمله ایجاد کنیم. با این حال این بازی ما را امیدوار کرد و مشخص شد که بازیکنان تیم باکیفیت و خوب هستند. انشاالله در نیمفصل هم با مساعدت باشگاه بتوانیم با باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی بازیکنانی جذب کنیم که به کارمان بیایند.
سرمربی مس درباره تعویضهای خودش در جریان بازی تاکید کرد: بچهها خیلی خوب بودند. جوانها و تعویضیها خوب کار کردند. شناخت تقریبی روی تیم به دست آوردیم. بازیکنان خوب دیگری هم داریم که آرام آرام میتوانیم از آنها استفاده کنیم. اگر شناخت ما کاملتر بود میتوانستیم زودتر از آنها در زمین استفاده کنیم. انشاالله این شناخت کاملتر شود.