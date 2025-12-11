پخش زنده
روحالله رستمی قهرمان پاراوزنهبرداری جهان و پارالمپیک به اعضای کاروان جوانان کشورمان گفت: امیدوارم با نشانهای خوشرنگ، دل ملت شریف ایران را شاد کنید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روحالله رستمی قهرمان پاراوزنهبرداری جهان و پارالمپیک در پیامی خطاب به اعضای کاروان ورزشی ایران اعزامی به بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۵ جوانان در دبی گفت: امیدوارم با نشانهای خوشرنگ، دل ملت شریف ایران را شاد کنید. من هم از رده جوانان آغاز کردم. اینکه تلاش میکنید تا روزی به مسابقات جهانی و پارالمپیک در رده بزرگسالان برسید.
وی ادامه داد: میدانم سختیهای زیادی در این مسیر کشیدهاید، اما هدف بزرگی دارید. انشاالله پرقدرت، با اراده و مصمم به مسیرتان ادامه بدهید و اتفاقات زیبایی برایتان رخ بدهد.