جشنواره «۱۱۴ چراغ روشن» با هدف تامین جهیزیه برای زوجهای کم برخوردار، در رابر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ جشنواره «۱۱۴ چراغ روشن» باهدف تأمین جهیزیه با حضور مدیرعامل مجمع خیرین ازدواج کشور، امام جمعه رابر، فرماندار رابر، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، رئیس دفترنماینده شهرستانهای ابر، بخشدارهنزا، مسئول مجمع خیرین شهرستان و جمعی ازمسئولین بااهدا ۵۵سری جهیزیه به نوعروسان درسالن سرداردلها برگزار شد.
مدیرعامل مجمع خیرین ازدواج کشور دراین آیین گفت: درادامه برگزاری جشنواره "چراغ روشن " درکشور این بار توفیق یافتیم در شهرستان رابر و در زادگاه شهید سردار سلیمانی حضور پیدا کنیم و در خدمت اهالی این منطقه باشیم.
حجت الاسلام جلالی افزود: این برنامه با همکاری مجمع خیرین ازدواج برگزار شده و هدف آن استفاده از ظرفیت نیکوکاران برای حمایت از امر ازدواج در کشور است.»
وی افزود: «انشاءالله در کنار فعالیتهای خیریه، اقدامات بزرگتری نیز انجام خواهیم داد.
آقای جلالی گفت: یکی از مهمترین اهداف ما، تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان است و امید داریم با حمایتها و همکاریهای بیشتر، روند ازدواج آسانتر و قابل دسترستر شود.»
آقای کمالی فرماندار رابر هم دراین آیین با قدردانی از مجمع ملی خیرین کشور و نمایندگان این مجمع در شهرستان گفت: با تلاش و همکاریهای گسترده، اقدامات مؤثری در سطح شهرستان انجام دادهاند.
وی افزود: در این زمینه، دستگاههای اجرایی، سپاه، فرماندهی انتظامی و دفتر نماینده مجلس نیز نقش مهمی در پشتیبانی و هماهنگی برنامهها ایفا کردهاند.
آقای کمالی گفت: در این برنامهها که محور اصلی آن هویت، خانواده و تحکیم بنیان خانواده است، نقش خانواده بهعنوان کانون انتقال فرهنگ، ارزشهای اجتماعی و تقویت هویت ملی حائز اهمیت است.
وی افزود: هر اندازه حمایت از خانواده افزایش یابد و این نهاد کمتر در معرض آسیبهای اجتماعی قرار گیرد، جامعه از انسجام و سلامت بیشتری برخوردار خواهد شد و ارزشهای خانوادگی و هویت ملی نیز استحکام بیشتری پیدا میکند.