به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان از کاشت ۲ هزار نهال، همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، به نام و یاد مادران، در ۱۰ شهرستان استان خبر داد.

ابراهیم فرامرزی با اشاره به جایگاه حیاتی خاک در زندگی انسان افزود: در برنامه‌ها و طرح‌های منابع طبیعی، موضوع حفاظت و صیانت از خاک همواره در اولویت قرار داشته است.

او همچنین تاکید کرد: در قالب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت تاکنون بیش از ۶ میلیون اصله نهال در استان همدان کاشته شده و ۶ میلیون اصله نهال هم تولید و آماده کاشت شده است.