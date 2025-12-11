معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه زابل از پلمب چهار نانوایی متخلف در بازدید سرزده از نانوایی‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علی ولایتی پور گفت: پرونده قضایی برای این واحد‌های صنفی به‌دلیل عرضه نان بی‌کیفیت و تخلفات سهمیه‌ای تشکیل شد.

وی افزود: در این بازدید بیش از ۱۵ واحد نانوایی در شهر زابل مورد بررسی دقیق بهداشتی و فنی قرار گرفتند.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه زابل درباره تداوم برنامه‌های نظارتی اظهار کرد: این بازدید‌ها به‌صورت هفتگی و بدون اطلاع قبلی ادامه خواهد داشت، نانوایی‌هایی که امروز تذکر گرفته‌اند باید اصلاح را جدی بگیرند در غیر این صورت با برخورد‌های شدیدتر از پلمب تا قطع سهمیه، روبه‌رو خواهند شد.

ولایتی‌پور با تاکید بر اینکه اجازه نمی‌دهیم حقوق مردم در این زمینه ضایع شود، افزود: در این عملیات علاوه بر پلمب چهار واحد، برای تعدادی دیگر از نانوایی‌ها کسر سهمیه اعمال شد و پرونده تخلف آنها در مسیر رسیدگی قرار دارد.