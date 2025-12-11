در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر در ندامتگاه فردیس برگزار شد ۷۵ زندانی که شامل ۱۹ زندانی زن بودند از زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، حسین فاضلی هریکندی در این آیین با بیان اینکه ۷۵ زندانی آزاد شده غالبا مادر و یا پدر سرپرست خانواده بودند که با پذیرش اعسار محکومان توسط دادگاه‌های استان و تقسیط مبلغ بدهی و کمک ستاد دیه استان و خیرین در شب میلاد و روز مادر و زن آزاد شدندگفت: دادگستری کل استان البرز در راستای نگاه حمایتی به زنان، تلاش داشته است تا با لحاظ حقوق شکات با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از ورود زنان به زندان جلوگیری کند.

.

رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص دستاورد‌های بازدید انجام شده بیان کرد: در این بازدید، با تمام مددجویان زن استان در ندامتگاه فردیس با حضور قضات زن استان ملاقات حضوری با رویکرد رفع مشکلات انجام شد و در نتیجه آن ۶ نفر از مددجویان زن با اعطای مرخصی پایان حبس آزاد شدند؛ همچنین درخواست اعطای رای باز و اشتغال برای ۱۸ مددجوی زن در خارج از زندان و تقاضای اعسار ۲۳ مددجوی زن مورد موافقت قرار گرفت.

اعطای یک هفته مرخصی به زندانیان زن

فاضلی هریکندی با بیان اینکه در دیدار انجام شده مجموعا ۱۹ زندانی زن که تعداد قابل توجهی از آنها مادر هستند از زندان آزاد شدند افزود: به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، به ۱۴۰ زندانی خانم واجد شرایط قانونی که غالب آنها مادر هستند یک هفته مرخصی اعطا شد.