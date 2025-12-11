

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها با حضور ۳۱ ورزشکار ایرانی در سه رده نابینایان، معلولان ایستاده و معلولان نشسته برگزار می‌شود، ابتدا در بخش دست چپ پیگریی شد.

در رده نابینایان ۶۰+ کیلوگرم دختران کوثر قرایی موفق به کسب نشان طلا شد و زهرا شیری نقره گرفت.

همچنین در بخش ایستاده پسران و در وزن ۶۰+ کیلوگرم رقیه آقابابایی به نشان نقره رسید و مهلا هودانلو برنزی شد.

در ادامه مسابقات دست چپ و در رده ایستاده پسران که با حضور دو نماینده ایران در وزن ۶۵+ کیلوگرم پیگیری شد، حیدر جعفرزاده به نشان نقره دست یافت و محمدحسین ابراهیم زاده نیز برنز گرفت.

در ابتدای مسابقات دست راست هم در ۶۰- کیلوگرم ایستاده دختران یاسمین عمادی نقره گرفت و نرگس عیوضی برنزی شد.

در بخش دست راست نشسته پسران هم محمد مهدی البوغبیش برنز گرفت و ابوالفضل خدادوست در رده چهارم ایستاد.