رئیس پلیس فتا خوزستان از شهروندان خواست در ایام روز مادر و زن، خرید‌های اینترنتی خود دقت بیشتری داشته و به هیچ وجه به لینک‌های ناشناس اعتماد نکنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کارآگاه علی حسینی اظهار داشت: شیادان سایبری به مناسبت روز مادر و روز زن، با بهره‌گیری از احساسات مردم و ارائه وعده‌های اغواکننده، سعی در سرقت مالی از شهروندان دارند.

وی درخصوص انتشار آگهی‌های جعلی و فروش کالا‌های ارزان‌قیمت در فضای مجازی بیان کرد: قیمت‌های غیرواقعی، تخفیف‌های غیرمعمول و پیشنهاد‌های عجیب برای فروش کالا، از جمله شگرد‌های رایج افراد سودجو برای جلب اعتماد خریداران است؛ لذا شهروندان به هیچ وجه تا قبل از وصول کالای مد نظر و اطمینان از صحت کالا، هیچ مبلغی تحت عنوان بیعانه و پیش پرداخت واریز نکنند.

سرهنگ حسینی در خصوص لینک‌های جعلی با عنوان بسته معیشتی مادرانه نیز به شهروندان عزیز هشدار داد: کاربران به لینک‌های ارسالی از سوی افراد ناشناس، به هیچ وجه اعتماد نکنند و هیچ برنامه‌ای نصب نکنند، چون قطعا برنامه جعلی و مخرب است.