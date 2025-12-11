پخش زنده
امروز: -
محمدحسن حبیبی در رقابتهای بین المللی مدعیان (کانتندر) عربستان، مدال نقره را بر گردن آویخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پینگپنگ باز قمی دومین مدال نقره خود را هم از رقابتهای بین المللی مدعیان در عربستان کسب کرد.
محمدحسن حبیبی پینگ پنگ باز شایسته قمی که به رقابتهای بین المللی مدعیان (کانتندر) عربستان اعزام شده است، در رده سنی زیر ۱۹ سال این رقابتها با غلبه حریفانی از کویت، قزاقستان و مصر در مرحله گروهی و پیروزی برابر اوستا عسکرزاده از ایران و دو حریف قزاقستانی و ایتالیایی در مراحل حذفی به دیدار فینال این رقابتها راه یافت.
وی در بازی پایانی برابر بنیامین فرجی دیگر نماینده کشورمان ۳ - صفر شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد.
حبیبی در رده سنی زیر ۱۷ سال این مسابقات هم به عنوان نایب قهرمانی رسیده بود. پیکارهای بین المللی مدعیان پینگپنگ به میزبانی شهر دمام در عربستان برگزار شد.