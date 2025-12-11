ساخت ساختمان جدید خیرساز بخش دیالیز بیمارستان نبی اکرم خنج به مساحت هزار و ۲۰۰ مترمربع آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس بیمارستان نبی اکرم شهرستان خنج گفت: ساخت ساختمان جدید خیرساز بخش دیالیز این بیمارستان در زمینی به مساحت هزار و ۲۰۰ مترمربع در ۲ طبقه به همت خیران این شهرستان رزم آرا و مهدوی آغاز شد.

دکتر علی صفری افزود: این ساختمان با اعتبار اولیه ۱۵ میلیارد تومان قرار است به مدت یکسال به بهره برداری برسد.

وی بیان کرد: در حال حاضر بخش دیالیز این بیمارستان که به همت خیران ساخته و تجهیز شده است با ۱۰ تخت گنجایش پذیرش مراجعان از خنج و دیگر مناطق جنوبی فارس را ندارد.

شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.