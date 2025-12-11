نرخ باروری در استان‌های مازندران و گیلان به کمترین میزان در طول تاریخ رسیده است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور در حاشیه همایش ایران جوان در دانشگاه علوم پزشکی بابل از وضعیت قرمز جمعیت در استان‌های گیلان و مازندران خبر داد و گفت: نرخ رشد جمعیت در کشور به نیم درصد کاهش پیدا کرده و در سال ۱۴۱۵ به صفر درصد خواهد رسید و بعد از آن نرخ رشد منفی را تجربه خواهد کرد.

صالح قاسمی با بیان اینکه نرخ باروری در کشور به یک ونیم درصد به ازای هر زن رسیده است، افزود: این میزان در گیلان به ۹ دهم درصد و در مازندران، یک فرزند به ازای هر زن است و این دو استان رکورد پایین‌ترین نرخ باروری کشور را دارند





او ادامه داد: برای نخستین بار در ۶۵ سال اخیر تعداد تولد‌ها پارسال زیر یک میلیون تولد بود و به ۹۸۰ هزار تولد رسید.





دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور گفت: بیش از ۱۴ درصد جمعیت کشور بالاتر از ۶۰ سال سن دارند که گیلان و مازندران با ۱۷ درصد سالمند بالاترین نرخ سالمندان را در کشور را به خود اختصاص داده‌اند.





قاسمی به آمار نویدبخش در چهارسال اخیر اشاره کرد و گفت: طبق آمار تعداد تولد سه، چهار و پنج فرزند بین هفت تا ۱۴ درصد افزایش داشت و فاصله ازدواج تا فرزند اول در کشور پنج ونیم سال بود که در چهارسال گذشته پنج ماه کاهش داشته است.





او از کاهش میزان سقط غیرقانونی جنین در کشور خبر داد و گفت: میزان تمایل به داشتن فرزند سوم در بین جوانان ما ۹ درصد افزایش یافته است.





دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور با بیان اینکه گفتمان جمعیت پشت سدی گیر کرده است، افزود: گذاره‌ها و باور‌های به ظاهر علمی و مشهوری که نه علمی هستند و نه تجربه آنها را تایید می‌کند در جامعه بوجود آمده که مردم چشم بسته آنها را قبول کرده‌اند.





وی کاهش ازدواج را ناشی از دو اتفاق مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: برخی به اشتباه می‌گویند جوانان دوست ندارند ازدواج کنند ولی طبق پژوهش انجام شده ۹۳ درصد جوانان در سن متعارف ازدواج اعلام کردند تمایل دارند ازدواج کنند، اما مشکلات اقتصادی دارند.





وی کمال‌گرایی افراطی جوانان را عامل مهم ازدواج نکردن برشمرد و گفت: ۱۹ درصد فراوانی طلاق در تک فرزندان بیشتر است، زیرا این فرزندان در تعامل، تربیت، تقابل‌ها و رقابت‌ها توانمندتر نیستند و بیشتر دچار چالش می‌شوند.