به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ میثم عرب زاده دبیر جشنواره هفته پژوهش با اشاره به برگزاری نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار کاشان با شعار پیوند اصالت و آینده گفت: این نمایشگاه را هر سال مجموعه دانشگاهی و فناوری شهرستان برگزار و فرصت مناسبی برای معرفی دستاورد‌های پژوهشی و فناورانه یک سال گذشته و تعامل میان بازیگران این حوزه رافراهم می‌کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کاشان افزود: به طور کلی، ۳۷ ساختار فناورانه، دانشگاهی و اجرایی در این دوره حضور دارند و بیش از ۳۵۰ محصول و دستاورد پژوهشی و فناورانه ارائه شدکه حاصل فعالیت‌های یک سال گذشته هستند.