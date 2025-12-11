پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: اکنون بیش از ۱۸۰ شرکت داخلی و دانشبنیان با بزرگترین مجتمع گازی کشور همکاری دارند و درب پالایشگاههای پارس جنوبی همواره به روی سازندگان داخلی باز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلام عباس حسینی در بازدید از نهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه با تأکید بر نقش کلیدی سازندگان داخلی و شرکتهای دانشبنیان در تقویت زنجیره تأمین و ارتقای ظرفیت تولید کشور گفت: استقرار نمایشگاه در جوار پالایشگاهها فرصت بینظیری برای همافزایی و جهش فناوری در صنعت گاز فراهم کرده است.
وی با اشاره به حضور پررنگ شرکتهای دانشبنیان و سازندگان داخلی اظهار داشت: عسلویه به عنوان قطب انرژی کشور، میزبان رویدادی است که نقش تعیینکنندهای در تقویت زنجیره تأمین داخلی، توسعه همکاریهای صنعتی و نمایش توانمندیهای ملی ایفا میکند.
به گفته مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی، برگزاری نمایشگاه در کنار پالایشگاهها و پتروشیمیهای مستقر در منطقه پارس جنوبی، ارتباطی بیواسطه و کارآمد میان صنعت و شرکتهای سازنده ایجاد کرده که میتواند مسیر بومیسازی تجهیزات حیاتی صنعت گاز را شتاب بخشد.
حسینی حضور شرکتهای توانمند داخلی را «عامل مهم افزایش ظرفیت و خودکفایی صنعت ملی» دانست و افزود: راهاندازی کارگاههای تولیدی قطعات و تجهیزات در کنار پالایشگاههای پارس جنوبی گام مهمی در جهت پایداری تولید گاز کشور است.
وی با تأکید بر لزوم استفاده گسترده از فناوریهای نوین گفت: ما نگاه جدی به فناوریهایی مانند هوش مصنوعی داریم و معتقدیم این فناوری باید در تمام مراحل عملیاتی پالایشگاهها نقشی اثرگذار ایفا کند.
حسینی با بیان دستاوردهای مهم بومیسازی در این مجتمع افزود: تا امروز نزدیک به ۱۶ هزار قطعه و تجهیز کلیدی توسط سازندگان داخلی برای ۱۳ پالایشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی بومیسازی شده که این اقدام ارزشمند، نقش بزرگی در ارزآوری و شکوفایی اقتصاد ملی داشته است.
حسینی حضور گسترده شرکتهای فعال، توانمند و باکیفیت دانشبنیان و باراول را نشانهای از بلوغ فناوری داخلی دانست و تأکید کرد که این ظرفیت باید تقویت و در مقیاس صنعتی گسترش یابد تا نیازهای صنعت نفت و گاز کشور به شکل پایدار تأمین شود.