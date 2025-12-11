

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت دسته وزنی ۶۵ کیلوگرم شاید یکی از شلوغ‌ترین و جذاب نرین رقابت‌های روز دوم مسابقات پاراوزنه برداری در سالن دبی کلاب بود. جایی که محمد کریمی نیا نماینده شایسته بختیاری و خوزستانی تبار کاروان پاراوزنه برداری ایران موفق شد با درخشش و عملکرد تحسین برانگیز خود در رقابت با دو رقبای قدرتمند ترکمنستان، مالزی و ازبکستان که رکورد‌های جهانی این رده سنی را یکی پس از دیگری شکستند، با مهار وزنه ۱۳۲ کیلوگرم صاحب یک نشان برنز ارزشمند شود.

کریمی نیا اولین حضور خود در بازی‌های پاراآسیایی نوجوانان و جوانان را در دبی تجربه میکند و کادرفنی روی درخشش این جوان با انگیزه در آتیه‌ای نزدیک بسیار امیدوارند. در این دسته وزنی وزنه بردارانی از کشور‌های ازبکستان، ترکمنستان، هند، فیلیپین، قرقیزستان، مالزی، تایلند و چین تایپه حضور داشتند که با نماینده کشورمان به رقابت پرداختند.