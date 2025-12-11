

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، سرهنگ علی داداش تبار گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان بابل در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا‌های اساسی و مقابله با برهم‌زنندگان نظم بازار، از فعالیت مشکوک یک واحد سورتینگ در یکی از روستا‌های شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: با رصد‌های دقیق اطلاعاتی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی ضمن هماهنگی قضایی موفق شدند در بازدید از این واحد سورتینگ، ۱۲ تن برنج تخلیط و قاچاق را که بدون مدارک قانونی نگهداری و برای عرضه در بازار آماده شده بود، کشف و توقیف کنند.





فرمانده انتظامی شهرستان بابل ارزش محموله کشف‌شده را بنا بر نظر کارشناسان ۲۴ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: مالک این واحد که قصد داشت کالای قاچاق را با بسته‌بندی جدید وارد بازار کند، شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.





سرهنگ داداش‌تبار با تأکید بر اینکه قاچاق کالا‌های اساسی موجب اخلال در بازار و تضییع حقوق مردم می‌شود، گفت: پلیس به‌صورت مستمر و قاطع با سودجویانی که با احتکار، تخلیط یا قاچاق کالا قصد ضربه زدن به امنیت اقتصادی جامعه را دارند، برخورد خواهد کرد و مردم هرگونه مورد مشکوک و اطلاعات مرتبط با قاچاق کالا را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.