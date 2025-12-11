به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: طرح نخلبان کوچک نتیجه همکاری سازمان جهاد کشاورزی، آموزش‌وپرورش، اداره‌کل پدافند غیرعامل استانداری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان است.

فاطمه منگلی افزود: سرخرطومی حنایی خرما از خطرناک‌ترین آفات قرنطینه‌ای چهارمین عامل تهدیدکننده امنیت غذایی شناخته می‌شود که با توجه به خسارت‌های سنگین این آفت، مشارکت مستقیم مردم، به‌ویژه کودکان و خانواده‌ها، در شناسایی و کنترل آن، ضروری است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی افزود: دانش‌آموزان در صورت مشاهده موارد مشکوک، گزارش را به معلم مدرسه منتقل می‌کنند و معلمان نیز آن را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اطلاع می‌دهند تا گروههای فنی اقدام به بررسی و تیمار نخل‌ها کنند..

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان بیان کرد: مرحله نخست طرح در مدارس شهرستان‌های بم، ریگان، فهرج، نرماشیر، گنبکی، ارزوییه و شهداد کرمان اجرا شده و در اجرای آن بیش از ۲۲ هزار دانش‌آموز در آن مشارکت خواهند داشت.

وی ادامه داد: بسته‌های آموزشی تصویری و فرم‌های گزارش‌دهی استاندارد برای معلمان طراحی شده تا داده‌ها به‌صورت مستند و قابل پیگیری به دستگاه‌های اجرایی ارسال شود.

سوسک سرخرطومی حنایی پس از ورود به تنه درخت با تخم گذاری، افزایش جمعیت و در نتیجه ایجاد دالان‌هایی طویل، لایه‌های حیاتی درخت را از بین می‌برد و در صورت متوجه نشدن کشاورز بعد از مدتی با کج شدن تاج نخل، درخت از درون تهی می‌شود و بر زمین می‌افتد.

استان کرمان به ویژه در شرق و جنوب از قطب‌های مهم تولیدو صادرات خرمای کشور به شمار می‌روند. نخل‌های جنوب استان نیز درگیر این آفت بوده‌اند که سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان پیگیر تیمار و درمان آنهاست.