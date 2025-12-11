به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این همایش با محور‌های توسعه شهری، انتخاب هوشمند، گردشگری درمانی، خدمات درمانی و بیمارستان‌های تخصصی، شورای کارآمد، گردشگری شهری، حمل و نقل هوشمند و قطار شهری و زیرساخت‌های گردشگری و هتل‌ها برگزار شد.

دبیر اجرایی همایش گفت: در این همایش کارشناسان و مهندسان نظام مهندسی استان طرح و ایده‌ها و پژوهش هایشان در محور‌های مختلف همایش را ارائه می‌دهند.

روح الله امید قانع افزود: این طرح و ایده‌ها به عنوان برنامه‌های راهبردی و برنامه‌های اجرایی مدیریت شهری در اختیار شورای شهر گذاشته خواهد شد.