نخستین همایش جایگاه مدیریت شهری و شوراها در توسعه شهری همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این همایش با محورهای توسعه شهری، انتخاب هوشمند، گردشگری درمانی، خدمات درمانی و بیمارستانهای تخصصی، شورای کارآمد، گردشگری شهری، حمل و نقل هوشمند و قطار شهری و زیرساختهای گردشگری و هتلها برگزار شد.
دبیر اجرایی همایش گفت: در این همایش کارشناسان و مهندسان نظام مهندسی استان طرح و ایدهها و پژوهش هایشان در محورهای مختلف همایش را ارائه میدهند.
روح الله امید قانع افزود: این طرح و ایدهها به عنوان برنامههای راهبردی و برنامههای اجرایی مدیریت شهری در اختیار شورای شهر گذاشته خواهد شد.