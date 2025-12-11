به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عطااله پورعباسی در جمع مقامات و مسئولان چندین وزارتخانه و مراکز دانشگاهی، استادان، محققان، پژوهشگران، دست اندرکاران حوزه‌های علوم اعصاب و اعصاب شناختی و دانشجویان،با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات در برنامه هفتم توسعه کشور، گسترش آموزش‌های حرفه‌ای و توانمندساز‌ها در زیست بوم فناوری‌های عصبی است، گفت: تلاش می‌شود در این برنامه ارزش اقتصادی بازار فناوری‌های عصبی در کشور افزایش یابد.

وی رقم اقتصادی بازار فناوری‌های عصبی در کشورمان را درحال حاضر بیش از یکصد میلیون دلار اعلام کرد و افزود: با توجه به وجود امکانات، ظرفیت‌های بالقوه، ارزش اقتصادی این بازار می‌تواند به یک میلیارد و پانصد میلیون دلار افزایش یابد.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناور‌ی های شناختی اکتساب و بومی سازی فناوری‌های عصبی و دستیابی به بازار پررونق این زیست بوم در کشور را مستلزم تلاش، همت و مشارکت گسترده پژوهشگران، محققان و متخصصان حوزه علوم اعصاب و اعصاب شناختی دانست و گفت: هم اینک هشت هزار پژوهشگر علوم اعصاب و اعصاب شناختی در کشور فعالیت دارند و سعی می‌شود با اقدامات و فعالیت‌های حمایتی تعداد اعضای موثر در زیست بوم فناوری‌های عصبی افزایش پیدا کند.

پورعباسی با اشاره به اینکه درحال حاضر حدود دویست شبکه آزمایشگاهی در این حوزه فعالیت دارند، خاطر نشان کرد: فرآیند ایجاد سه آزمایشگاه ملی دیگر از جمله آزمایشگاه ملی داده‌های شناختی در دستور کار قرار گرفته است.

چهاردهمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی به منظور توسعه فعالیت‌های پژوهشی، تبادل آخرین دستاورد‌ها و یافته‌های تحقیقاتی و نیز گسترش تعامل و همکاری میان محققان، متخصصان و پژوهشگران با حضور سید کمال خرازی بنیانگذار ستاد توسعه علوم و فناور‌ی های شناختی، سعید سرکار رئیس مرکز توسعه فناوری‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مقام‌ها و مسوولان وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم و تحقیقات نوزدهم آذرماه در مرکز همایش‌های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی آغاز بکار کرد.

این کنگره با محوریت پزشکی شخصی سازی شده، فرصت مناسبی را برای محققان، پزشکان، دانشجویان و متخصصان فعال در زمینه علوم اعصاب پایه و بالینی فراهم می‌سازد تا در محیطی پویا به بحث و تبادل نظر، انتقال تجربه و اندیشه ورزی بپردازند و از این رهگذر پیوند بین تحقیقات علوم پایه و کاربرد‌های بالینی را در فضایی بین رشته‌ای تقویت کنند.

این گردهمایی علمی و تخصصی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی و شماری دیگر از مراکز و نهاد‌ها در تهران برگزار و به مدت سه روز ادامه می‌یابد.