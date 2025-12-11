پخش زنده
جانشین فرمانده کل ارتش با تأکید بر لزوم بهرهگیری از هوش مصنوعی و شناخت دقیق مسیر حرکت در این حوزه، گفت: نتیجه تحقیقات ما باید به ذلیل شدن دشمن منجر شود، همانگونه که در دفاع مقدس ۱۲ روزه این هدف محقق شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ محمدحسین دادرس در دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوظهور و شالوده شکن در حوزه دفاعی که صبح امروز (پنجشنبه) در دانشگاه افسری امام علی (ع) با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان عالیرتبه ارتش برگزار شد، با اشاره به اهمیت انسان در پیشبرد علوم، اظهار داشت: انسان ظرفیتی نامحدود است و آنگونه آفریده شده که از ملک بالاتر رود و تمام صفات خداوند را برخوردار شود.
وی افزود: در عصری حضور داریم که شاهد انقلاب و انفجار اطلاعات هستیم و اطلاعات به سرعت در اختیار عموم افراد در گستره کره زمین قرار میگیرد. تفاوت این مهم با گذشته در آن است که امروز بشر یا قدرتهای حاکم، به سمت استفاده از انسان رفتند و قدرت بیشتر شد ولی از آن برای خدمت به انسانها استفاده نشد. امروز علم و فناوری و ثروت در جهت افزایش قدرت به کار گرفته میشود. در چند دهه اخیر نقش هدایتهای مغزی و طوفانهای فکری و به طور کلی انسانها، مشخصتر و عیانتر شد.
جانشین فرمانده کل ارتش با تاکید بر تلاش قدرتهای جهانی برای استفاده از علوم برعلیه منافع انسانها، خاطرنشان کرد: قدرتها مسیرشان خلاف منافع انسانها بود. آنان توانستند با هزینههای بسیار کم توانستند منازعاتی را در منطقه ما رقم بزنند که صدها هزار نفر در آن کشته شدند تا منافع قدرتها تامین شود.
امیر سرتیپ دادرس درباره تعریف علم نیز گفت: تعریف علم که عموم متفکران بر آن توافق دارند، عبارت است از نظاممندسازی دانستهها برای شناخت واقعی از پدیدههای موجود یا کشف روابط مخلوقات خدا. آنچه ما میتوانیم دریافت کنیم، علم انسانی است که بکی یکی از علوم به شمار میرود. قرآن کریم علم را نور و مقابل جهل میداند؛ بنابراین ما به این واقعیت رسیدهایم که شبهه افکنیها برای علم دینی و علم غیردینی در حقیقت باطل است چراکه علم غیردینی نداریم. واقعیت آن است که هرچه ما دریافت میکنیم، از خداوند است و راه خدا چیزی نیست جز سعادت بشر.
وی با بیان اینکه اگر سعادت بشری توسط علم تامین نشود، علم نافع نیست، تصریح کرد: قدرت مداران و صاحبان زور و قدرت یا در حقیقت دنیای استکباری امروز، اگر هدف گذاری برای علم بکنند، مشخص نیست که سعادت بشری در آن دخیل باشد. اقدامات دشمنان برای دستیابی به علم به منظور تحمیل اراده خویش به طرف مقابل است که نامش را جنگ شناختی بگذاریم.
امیر سرتیپ دادرس افزود: جنگ شناختی میتواند همه افراد را رفته رفته از مسیر منحرف کند، بستر این جنگ، فضای مجازی است. شما پژوهشگران مجبورید در فضای مجازی باشید، باید مسیری را که در گذشته طی کردهایم، در فضای مجازی هم طی کنیم. باید باورهای خودمان را حفظ کنیم و در این ناوگان حرکت کنیم. اما باید توجه کنیم که در این حرکت اجباری، ارزشهای خود را باید حفظ کنیم.
وی در ادامه به اهمیت هوش مصنوعی و لزوم استفاده صحیح از آن پرداخت و تصریح کرد: هوش مصنوعی نیز در این مسیر وارد شده و میخواهد مثل انسان فکر کند و عمل کند، اما خود هوش مصنوعی منطقی دارد که منطبق است بر دادهها. این هوش مصنوعی صرفا بر مبنای همین دادهها عمل میکند. کسی که در این عرصه سرمایهگذاری کرده، قطعا به دنبال نتایج منفی نیست بنابراین اگر ما با ارزشهای مشخص میخواهیم در این عرصه فعالیت کنیم، باید متوجه این موضوع باشیم. دادههای زیادی در هوش مصنوعی وجود دارد، درست است که خطا نمیکند یا فراموش نمیکند، اما این هوش مصنوعی اخلاقی عمل نمیکند. در حقیقت هوش مصنوعی در مسیر علم نافع حرکت نمیکند و طراز آن برای صاحب این صنعت صرفا مثبت است نه کشورهای دیگر.
جانشین فرمانده کل ارتش در پایان با بیان اینکه نمیتوان از هوش مصنوعی استفاده نکرد، یادآور شد: ما ناچاریم که از هوش مصنوعی استفاده کنیم ولی باید سمت حرکت را دقیق بشناسیم و متوجه باشیم که حرکت ما تا چه میزان موجب سعادت بشری میشود و اساسا اینکه حرکت ما ارزشی است یا ضد ارزشی. هوش مصنوعی را باید بومی کنیم و هنگام استفاده از هوش مصنوعی مراقب باشیم که نفع این استفاده، به دشمن نرسد. باید نتیجه تلاشهای ما، تحقیقات ما، پژوهشهای ما، ذلیل شدن دشمن باشد همانطور که در دفاع مقدس ۱۲ روزه سبب ذلیل شدن دشمن شد.