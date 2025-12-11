به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدمهدی احمدی پنجشنبه ۲۰ آذر در آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با قدردانی از مشارکت هنرمندان در برگزاری این رویداد، افزود: هنرمندان با نمایش‌های با کیفیت، فضایی پرنشاط و اثرگذار ایجاد کردند.

احمدی با اشاره به اهمیت تخیل در تئاتر کودک و نوجوان، تصریح کرد: نمایش کودک و نوجوان باید با پدیده‌ای به نام تخیلات همراه باشد، در حوزه نمایش، تخیل نقش مهمی ایفا می‌کند و کودکان به دلیل قدرت تخیل، توانمندتر از بزرگسالان عمل می‌کنند.

احمدی افزود: کودکان بر اساس تخیلات خود با اسباب‌بازی‌ها خانه می‌سازند، مسیر خلق می‌کنند و نمایش می‌آفرینند، این قدرت تخیل است که تصاویر ذهنی را شکل می‌دهد و سپس به مرحله بیان و اجرا می‌رساند.

وی تأکید کرد: جشنواره‌های کودک و نوجوان چندین اثر مثبت بر رشد کودکان دارند از جمله اینکه افزایش اعتماد به نفس کودکان را در پی دارند، اگر اعتماد به نفس پایین باشد، استرس بالا می‌رود، اما نمایش و جشنواره‌های کودک به تقویت اعتماد به نفس کودکان کمک می‌کند.

احمدی ادامه داد: نمایش می‌تواند قدرت تخیل و خلاقیت جوانان، نوجوانان و کودکان را افزایش دهد، کودکان هنگام حضور در نمایش با دیالوگ‌ها سروکار دارند و بیان‌شان تقویت می‌شود، همچنین وقتی کودک با قهرمانان تاریخی و متون بزرگی، چون شاهنامه آشنا می‌شود، تاب‌آوری‌اش افزایش می‌یابد، اگر این مفاهیم وارد متن نمایشی شود کودک در مواجهه با چالش‌ها مقاوم‌تر خواهد شد.

مشاور عالی وزیر با اشاره به اینکه تعاملات نمایشی موجب شکل‌گیری ارتباطات عاطفی و مهارت‌های تعامل اجتماعی می‌شود، افزود: همدان با سابقه ۳۰ ساله در برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، توان ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره را دارد و دبیرخانه می‌تواند برنامه‌ریزی جشنواره را در طول سال دنبال کند و کار‌های جشنواره با نظم بیشتری پیگیری شود.

وی اضافه کرد: هنرمندان همدان شخصیت هنری فراتر از سطح استانی دارند و باید به عرصه ملی و بین‌المللی معرفی شوند، پیشنهاد می‌کنم هنرمندان استان در هفته‌های فرهنگی خارج از کشور حضور یابند تا از ظرفیت‌های آنان استفاده شود.