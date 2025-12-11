رها سازی ۲۰۰ میلیاردی اراضی منابع طبیعی در محمودآباد
ساخت و سازهای غیرمجاز در زمینهای منابع طبیعی بخش سرخرود به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال تخریب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز ساختمانهای مسکونی در زمینهای منابع طبیعی به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در بخش سرخرود این شهرستان خبر داد.
سید جعفر افضلی گفت: قلع و قمع و ساخت و سازهای غیر مجاز در بخش سرخرود شهرستان محمودآباد که به صورت غیرمجاز در قالب واحدهای مسکونی انجام شده بوده با حکم قضائی تخریب شدند.
او افزود: این ۱۱ مورد تخریبها طی حکمهای قضائی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تغییر کاربری اراضی تخریب دیوار کشی، ساختمانهای مسکونی، با حضور دستگاههای متولی از جمله اداره جهاد کشاورزی و با حضور مقتدرانه ماموران انتظامی اقدام و مقدار ۱۱ مورد زمین آزاد سازی صورت پذیرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد به مردم توصیه کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق و زیانهای مالی قبل از هرگونه اقدام عمرانی نسبت به استعلام اصالت و کاربری ملک از ادارات مربوطه اقدام و پس از دریافت مجوزهای قانونی نسبت به ساخت و ساز اقدام نمایند.