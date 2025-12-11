استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
توسعه پایدار بدون مشارکت مسئولانه زنان تحقق نمییابد
استاندار آذربایجان شرقی گفت:دولت وفاق ملی باور راسخ دارد که تحقق توسعه متوازن، عادلانه و پایدار بدون حضور فعال، موثر و مسئولانه نیمی از جمعیت کشور که بانوان فرهیخته و توانای ایران اسلامی هستند ممکن نخواهد بود.
بسمالله الرحمنالرحیم
فرارسیدن روز زن و روز مادر که با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلامالله علیها) اسوه حکمت، ایثار و انسانیت همراه است، فرصتی مغتنم برای تجلیل از مقام والای بانوان و نقش بیبدیل آنان در ساختن جامعهای پویا و متعالی است.
در نگاه دولت وفاق ملی توجه به حقوق و جایگاه زن تنها یک شعار نیست بلکه خطمشی عملی و مسیری روشن در جهت بهکارگیری همهی ظرفیتهای ملی برای توسعه است. این دولت باور راسخ دارد که تحقق توسعه متوازن، عادلانه و پایدار بدون حضور فعال، موثر و مسئولانه نیمی از جمعیت کشور که بانوان فرهیخته و توانای ایران اسلامی هستند ممکن نخواهد بود.
امروز شاهدیم که زنان ایرانی در عرصههای گوناگون علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فناوریهای نوین، نه تنها حضور داشتهاند بلکه با عملکردی درخشان و الهامبخش، پیشران بسیاری از موفقیتهای ملی بودهاند. از کانون گرم خانواده تا مراکز مهم علمی، پژوهشی، اجرایی و مدیریتی، ردپای تلاش، خلاقیت و مدیریت مدبرانهی بانوان در پیشبرد اهداف کشور به وضوح نمایان است.
در استان آذربایجان شرقی نیز با اهتمام به این رویکرد ملی بر آنیم تا با گسترش سیاستهای حمایتی و ایجاد فرصتهای برابر، زمینه مشارکت هرچه بیشتر بانوان توانمند را در سطوح مختلف مدیریتی و تصمیمسازی فراهم کنیم. ما بهدرستی دریافتهایم که توسعه همهجانبهی استان در گرو بهرهگیری از ظرفیت کامل همه سرمایههای انسانی، به ویژه بانوان نخبه و پرتلاش است.
اینجانب ضمن به پاسداشت مجاهدتهای خالصانه و عملکرد شایستهی تمامی مادران، دختران و بانوان غیور استان آذربایجان شرقی و میهن عزیزمان، این مناسبت ارزشمند را صمیمانه تبریک و تقدیر عرض میکنم. از درگاه خداوند متعال، برای همهی این عزیزان، سلامتی، سعادت و موفقیت روزافزون مسئلت دارم.
به امید فردایی درخشانتر در سایه همکاری و همدلی همه فرزندان ایرانزمین.