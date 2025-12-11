پخش زنده
امروز: -
رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: نان کامل هم درمان و هم پیشگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر عیسی صفوی در کارگاه آرد و نان کامل در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر از خرداد ماه آرد کامل و نان کامل تولید کرده است، در این راستا ۱۲ نانوایی نان کامل در استان راهاندازی شده است.
وی بیان کرد: در گامهای اول محدودیتهایی وجود دارد که در آینده برطرف خواهد شد. از جمله این محدودیتها میزان استقبال مردم و رعایت نانوایان در تولید نان کامل است.
دکتر صفوی اظهار داشت: آرد کامل ضرورتاً به معنای نان کامل نیست، زیرا ممکن است در نانوایی در فرایند تخمیر و نگهداری به آرد کامل آسیب رسیده و منجر به نان کامل نشود و این وظیفه نهادهای نظارتی مانند دانشگاه علوم پزشکی و اتاق اصناف است.
عضو هیئتعلمی دانشکده بهداشت و متخصص تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هم اظهار داشت: آرد کامل و نان کامل میتواند هم نقش پیشگیری و هم نقش درمان داشته باشد.
سید محمدهادی امامت در ادامه بیان کرد: آرد کامل و نان کامل میتواند به درمان بیماریای. بی. اس منجر شود. همچنین در پیشگیری از بیماری دیابت، فشارخون و ناراحتیهای گوارش نقش کلیدی دارد.