به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر عیسی صفوی در کارگاه آرد و نان کامل در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر از خرداد ماه آرد کامل و نان کامل تولید کرده است، در این راستا ۱۲ نانوایی نان کامل در استان راه‌اندازی شده است.

وی بیان کرد: در گام‌های اول محدودیت‌هایی وجود دارد که در آینده برطرف خواهد شد. از جمله این محدودیت‌ها میزان استقبال مردم و رعایت نانوایان در تولید نان کامل است.

دکتر صفوی اظهار داشت: آرد کامل ضرورتاً به معنای نان کامل نیست، زیرا ممکن است در نانوایی در فرایند تخمیر و نگهداری به آرد کامل آسیب رسیده و منجر به نان کامل نشود و این وظیفه نهاد‌های نظارتی مانند دانشگاه علوم پزشکی و اتاق اصناف است.

عضو هیئت‌علمی دانشکده بهداشت و متخصص تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هم اظهار داشت: آرد کامل و نان کامل می‌تواند هم نقش پیشگیری و هم نقش درمان داشته باشد.

سید محمدهادی امامت در ادامه بیان کرد: آرد کامل و نان کامل می‌تواند به درمان بیماری‌ای. بی. اس منجر شود. همچنین در پیشگیری از بیماری دیابت، فشارخون و ناراحتی‌های گوارش نقش کلیدی دارد.