جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش گفته راهبرد جمهوری اسلامی ایران «دفاع» است و ارزشهای اخلاقی ما اجازه نمیدهد جان غیرنظامیان به خطر بیافتد یا سلاح کشتار جمعی بسازیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ نوذر نعمتی در حاشیه دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوظهور حوزه دفاعی تأکید کرده «ایران پیشقدم هیچ حملهای نخواهد شد. در راهبرد اخلاقی ما، هیچ غیر نظامی و کسی که با ما در صحنه جنگ درگیر نیست، نباید جانش در خطر بیفتد.»
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: ممکن است در برخی عملیاتها توان شکست دشمن را با تلفات خارج از انتظار داشته باشیم، «اما ارزشهای دینی و اخلاقی ما اجازه نمیدهد با کشتن غیرنظامیان به این موفقیت دست پیدا کنیم.»
امیر سرتیپ نعمتی گفت: اخلاق حرفهای ما اجازه نمیدهد با وجود فناوریهای نوظهور و به روز، سلاح کشتار جمعی بسازیم و تأسیسات غیرنظامی را از بین ببریم.
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین گفت که این نیروی مسلح، ساخت تسلیحات نقطه زن و دقیق را با هدف «جلوگیری از جنگ و بازدارندگی» ادامه میدهد.
او تأکید کرد که تغییر فرمانده نزاجا در هفتههای گذشته باعث تغییر طرح کلان ملی این نیرو نمیشود.
به گفته امیر سرتیپ نعمتی، برنامه ساخت تجهیزات دورزن، دقیقزن، هوشمند و شبکه محور، برنامه طولانی مدت نیروی زمینی ارتش است.
او گفت: تا امروز از برنامه پیش بینی شده خودمان ۵۰ درصد جلوتر هستیم؛ اگر دستیابی به برخی تجهیزات را در سال ۱۴۰۶ پیش بینی میکردیم، سال ۱۴۰۳ به آن رسیدیم.
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: در منطقهای هستیم که کشورهای مختلف امنیت بالایی ندارند. امنیت کنونی ایران نشان میدهد تجهیزات نیروهای مسلح توانسته به بازدارندگی برسد.